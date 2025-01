Efraín Juárez ya no estaría más desempleado; suena fuerte en México tras salir de Nacional

Atlético nacional ya pasó la página tras la salida de Efraín Suárez goleando 4-0 en el Atanasio Girardot a Once Caldas , por la primera jornada de la Liga BetPlay I -2025.

Con doblete de Joan Castro, Juan Zapata y Edwin Cardona, el vigente campeón de Colombia comenzó con pie derecho de defensa al título bajo la dirección técnica de Javier Gandolfi, que tomó la vacante que dejó el mexicano.

Efraín Juárez opción de un grande México

Luego de su renuncia inesperada de Atlético Nacional debido a los desacuerdos con las directivas por las contrataciones para la presente campaña, el nombre de Juárez ha sido sondeado por uno de los clubes más importantes del balompié azteca.

Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional. Foto: Colprensa.

El estratega, de 36 años, está en la mira de Cruz Azul que está en la búsqueda de un entrenador luego de que argentino Martín Anselmi dejará el banquillo técnico de la ´máquina cementera’ para tomar las riendas del Porto de Portugal.

De acuerdo con la información de ‘Fox Sports México’, la dirigencia de Cruz Azul maneja la posibilidad de contar con el extécnico de Atlético Nacional, que en su primera experiencia como entrenador se coronó campeón con el ‘verdolaga’ de liga y copa.

No obstante, uno de los interrogantes para Juárez es que al igual que a su llegada a Nacional, asumiría el cargo con una nómina conformada por el técnico anterior, un factor que el estratega le ha hecho saber a las directivas de Cruz Azul.

“Entrar en Cruz Azul sería un arma de doble filo (…) y si en este torneo no se da, no me gustaría que Efraín Juárez dejará en dicho o en duda lo que hizo en Colombia”, afirmó Jessi Mora, periodista de ‘Fox Sports’.

"ENTRAR EN CRUZ AZUL PODRÍA SER UN 'ARMA DE DOBLE FILO'". 🤔 @jessizamora piensa que Efraín Juárez tiene que analizar todo antes de aceptar el puesto de técnico en 'La Máquina', sobre todo después de lo que pasó en Atlético Nacional. #ElEntretiempo pic.twitter.com/ixoSexmVkZ — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 25, 2025

Otro de los entrenadores que es opción para reemplazar a Anselmi es el uruguayo Diego Alonso, de 49 años, que fue campeón de la Liga MX en 2016 con Pachuca y dirigió por última vez en 2024 al Panathinaikos de Grecia.

Sin embargo, el favorito de la afición de Cruz Azul, es Efraín Juárez que como futbolista defendió las camisetas en su país de Pumas de la UNAM, América y Monterrey.

Los números de Efraín Juárez en Atlético Nacional

En agosto de 2024, el ‘rey de copas’ sorprendió con la destitución de Pablo Repetto, que había llegado meses atrás a la institución. Lo que más llamó la atención fue su sustituto, dado que el Efraín Juárez no contaba con experiencia como técnico en propiedad.

En su paso por Atlético Nacional, Juárez dirigió por todas las competiciones un total de 27 encuentros con saldo de 15 victorias, siete empates y cinco derrotas.