"América se la pasó en el piso; pero cuando Llaneros ganaba, ni balones nos pasaban"

Jaime de la Pava no se guardó nada y, en rueda de prensa expuso al América de Cali, tras la derrota por 4-3 en la Liga BetPlay. El entrenador de Llaneros envió fuerte mensaje a los ‘escarlatas’, enfatizando en todas las ‘marañas’ que hicieron para quedarse con los tres puntos.

“Son situaciones de juego que uno observa, yo creo que el fútbol colombiano debe mejorar desde factores muchas veces externos, no lamente desde lo interno y lo que respecta al juego en sí. Hemos propendido en Llaneros y le hemos avisado al equipo eso, que queremos un equipo propositivo, que no queme tiempo; yo creo que nosotros no tuvimos jugadores en el piso, como después hizo América luego del 4-3 y eso era lo que yo reclamaba”, indicó de entrada el entrenador de 57 años.

Sumado a eso, Jaime de la Pava también comentó sobre el tiempo añadido en el complemento, que lo dejó poco conforme: “Hay una acción por el lado del campo de ellos, en occidental, donde se demoraron cinco minutos para reanudar el equipo y Santiago (árbitro), da seis de reposición, que creo que no ameritaba porque también se suman los cambios y todo lo que implica reglamentariamente la reposición sobre todo en el segundo tiempo”.

Acción de juego en el duelo entre América vs. Llaneros, por Liga. Foto: Colprensa.

“Ahora, yo después veo un recogebolas; la pelota sale, se va en dirección a ese recoge pelotas que tiene dos balones y no los pasa. De hecho, yo pregunté en el descanso a nuestra delegada Lorena porque vi que estaban tirando los balones cuando íbamos 1-0 ganado; los balones tienen que estar estáticos en una zona estipulada, pero parece ser que el reglamento cambió y la pelota ahora sí se puede tirar, entonces, cuando iban perdiendo el balón se tiraba y ganando ya no. Yo me encontré al recogebolas entrando a la sala de prensa”, sentenció el estratega de Llaneros.

Publicidad

Pero los reclamos continuaron, pues Jaime dejó un contundente mensaje, en el que hace el llamado a mejorar en el fútbol colombiano: “Nosotros tenemos que educar y sé que va a haber juegos en los que estemos ganando, pero en el ganar tenemos que vender otra situación en eso, generar una mentalidad diferente”.

“Nuestro jugador Espinal se lesionó el codo y es una cosa que nos desespera porque no sabíamos si, sí o no, pero él se tira al piso porque verdaderamente tiene una situación médica importante o física. De hecho, él salió, no era que estuviéramos perdiendo tiempo; él sale por la lesión. Yo le alegaba eso al árbitro; cuando ellos me dicen que no, pues reacciono. Hay que observar el video porque todos lo vimos. Nosotros no vinimos a defendernos”, concluyó Jaime de la Pava.

Jaime de la Pava, entrenador del Deportivo Cali. Foto: Colprensa.