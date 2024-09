El debate de siempre: la falta de gol en las selecciones masculina y femenina de Colombia

Nelson Gallego es uno de los entrenadores de delanteros más reconocidos en el país y este miércoles fue uno de los invitados en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en los que trató varios temas y uno de ellos fue el de la definición que le costó recientemente a la Selección Colombia femenina Sub-20 su eliminación del Mundial 2024.

En medio del debate con la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet, dio su concepto del por qué cree que sucede esto tanto en la rama masculina como femenina. De otro lado, tuvo palabras para Jhon Jáder Durán , quien vive una gran presente en el Aston Villa y en el duelo por la Champions League contra el Young Boys, de Suiza, le anularon un gol.

¿A qué se debe la falta de eficacia?

"Esto es una cosa muy sencilla, Yo vengo discutiendo hace 20-25 años el mismo inconveniente y la gente no quiere entender, no les importa. Me pasó a mí y el mismo Víctor Aristizábal, que cuando uno tiene 15 o 16 años y es de pierna derecha, la izquierda la mueve muy poquito. ¿Pero por qué pasa eso? Porque como no es zurdo, patea siempre con la derecha y la gente se queja de él, pero nunca va a cambiar porque como nunca practicó, nunca nadie lo entrenó; no hay quién le diga: el jugador queda para siempre así. Pocos son los que practican".

"Casi siempre los jugadores no saben cómo pegarle bien con la otra pierna, los jugadores de béisbol trabajan con ambas manos para mejorar, los basquetbolistas tiran todo el día al aro para poder tecnificar y el jugador de fútbol cuando va a trabajar dicen los médicos que no puede patear mucho porque se agota, se desgarra o se tironea; eso es como decirle a un cantante que no cante mucho porque se pone ronco".

¿A qué edad se debería enseñar la forma de patear, a definir?

"Desde los 8-9 años. Es que yo no puedo entender cómo a los jugadores de hoy en día pareciera que se hubieran quedado sin habilidad, esto porque no hay juegos en las calles, porque se acabaron los potreros. En la cancha sintética vienen los técnicos y hacen solamente que la gente haga fútbol y la gente no sabe ni jugar. El fútbol hoy en día no tiene ni quién lo entrene, ni quién lo ayude a aprender, yo creo que Colombia, de la manera que va, en seis o siete años vamos a tener un déficit de jugadores de fútbol, nos va a pasar lo del fútbol peruano, no va a haber casi jugadores y va a haber un problema grave para esa renovación, porque no se está trabajando en nada en absoluto".

Jhon Jáder Durán. Foto vía Instagram: @jaderdurán9.

¿Qué opina de Jhon Jáder Durán?

"Jhon Jáder es un jugador que tiene condiciones naturales muy buenas, seguramente en Europa ha perfeccionado mucho, porque allá se trabaja mucho en cuanto a pateos; ha mejorado. Pero es ¿que cómo Jhon Jader Durán cuántos hay? Antes en Inglaterra uno se dormía y sabía cómo acababa el partido, pero hoy en día no es así, ellos empezaron a trabajar y allá es donde mejor fútbol se juega hoy en día. Eso de hizo a base de trabajo".

¿En qué se debe trabajar para corregir en los aspectos de la definición?

"Solamente es la repetición, es desde muy niños que los jugadores aprendan a perfilarse, a manejar bien la pierna izquierda y la pierna derecha, que sepan cómo se cabecea, que sepan cómo se para la pelota, con ese tipo de información seguramente van a ser jugadores mejor armados en el campo de juego".

La Liga femenina en Colombia es muy corta, pero aún así hacen buenas presentaciones...

"El aprendizaje de la mujer es mucho más complejo. Si usted le dice que les van a dar 1.000 millones para que hagan un torneo, hacen uno de 200 millones, así de sencillo. Colombia es potencia mundial en el fútbol femenino, porque sin trabajo esas muchachas, no se sabe ni de dónde salen y pelean hasta semifinales, cómo sería si en Colombia hubiera un poquito de trabajo. Que las muchachas colombianas pudieran patear mejor la pelota, si se les hiciera un poquito más de fuerza a esas muchachas; con buenos entrenamientos, Colombia sería aún más potencia, sería para estar peleando tranquilamente las Copas del Mundo porque hay nivel".

La Selección Colombia femenina Sub-20 entrena para el Mundial Foto: FCF