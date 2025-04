El día en el que Carlos 'el Pibe' Valderrama defendió a Jorge Bolaño; "siempre iba con todo"

En el programa 'Jugada Maestra' de la plataforma Ditu, Oswaldo 'el nene' Mackenzie estuvo en

la mesa de panelistas, liderado por nuestro director general, Javier Hernández Bonnet, recordando algunos momentos importantes que dejóJorge Bolaño durante su carrera como futbolista profesional.

Ambos jugadores que compartieron camerino en Junior y compartían muy seguidamente tras el retiro, reveló lo difícil que ha sido esta impactante noticia, con el amigo y compañero con el que creó un vinculo fuerte de amistad.

"Fue difícil dormir ayer porque no lo creía, llamé a los compañeros, porque cuando ratifican que era verdad, entré en shock, porque se nos fue un hermanito, y el menor, el carácter y personalidad que él tenía, era para que los jóvenes aprendieran de sus consejos, cuando llegara a los banquillos", dijo 'el nene'.

Continuó recordando como fueron los inicios de Jorge Bolaño en la Selección Colombia "cuando nosotros hacíamos parte del equipo profesional, generalmente se hacían prácticas con los jugadores de la reserva en Junior. Y Jorge Bolaño no le comía cuento a ninguno, tenía personalidad y corría y metía. Así alguna vez se presentó un incidente con otro jugador del primer equipo, y fue ahí cuando 'el Pibe' intercedió por Jorge, quien se ganó el respeto de todos y también de los demás 'pelaos'".

Jorge Bolaño, exjugador que pasó por la Selección Colombia, Junior, Cúcuta, Parma, entre otros equipos. AFP

"He estado un poco triste porque todavía no lo asimilo, cuando me enteré de la noticia de Bolaño no lo creía, él llegó muy joven a Junior , en 1993, cuando el club adquirió sus derechos deportivos, luego debutó contra Millonarios donde perdimos 4-1 en El Campín, se consolidó en el equipo por allá en 1995, cuando Piscis Restrepo tenía el equipo, él era muy atrevido, rompía esa líneas con su cambio de ritmo, tenía personalidad para jugar y eso se lo ganó poco a poco cuando disputaba los partidos", resaltó.

Además, resaltó como se ganó el renombre por su juego distintivo tanto en selección como en clubes "mi compañero de habitación en Junior era Bolaño, él se consolida en el puesto adquiriendo la número '6' y se ganó un respeto en el equipo, Jorge nos sorprendió, el fue todo para la selección y en los equipos italianos en los que jugó, mantenerse 10 años en el fútbol y que fue uno de los samarios que llegó más lejos en el mundo del fútbol, yo creo que fue él".

Mackenzie contó la última vez que se vio con Jorge Bolaño antes de su fallecimiento eso fue en un restaurante comiendo con un estadounidense, siempre hubo una amistad y un respeto que no los íbamos ganando a medida que pasaban las sesiones cuando éramos futbolistas, él era de un temperamento bastante fuerte, pero nunca tuvimos un inconveniente porque nos respaldábamos mutuamente", concluyó.