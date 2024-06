El golazo de James Rodríguez con la Selección Colombia, que recordó la FIFA

A pocas horas del debut de la Selección Colombiaen la Copa América 2024, el centrocampista colombiano James Rodríguez vuelve a ser el centro de atención. Esta vez, la FIFA le hizo un reconocimiento en sus redes sociales, destacando el golazo que marcó en el Mundial de Brasil 2014 contra Japón. En esa jugada dejó atrás a un defensor japonés y se la picó al guardameta.

Cabe aclarar que el 'cafetero' también marcó otro golazo contra Uruguay en los octavos de final de ese mundial, el cual fue nominado al Premio Puskás de la FIFA, que se concede al autor del mejor gol anotado durante la temporada de fútbol profesional. Además, Rodríguez fue el goleador del torneo, haciendo de ese mundial un evento perfecto para él.

¿Cuándo juega Colombia en la Copa América 2024?

¿Cuándo juega Colombia en la Copa América 2024?

Colombia se enfrentará el lunes 24 de junio contra Paraguay, a las 5:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio NRG. Este partido será transmitido por Gol Caracol (pantalla principal de Caracol Televisión) y www.golcaracol.com (plataformas digitales).

¿Qué dijo James Rodríguez tras conseguir los 100 partidos con la Selección Colombia?

James Rodríguez, volante y figura de la Selección Colombia, en un calentamiento previo a un partido AFP

James Rodríguez entró a un selecto grupo de los jugadores que han alcanzado la cifra de 100 partidos con la Selección Colombia. El talentoso mediocampista cucuteño llegó a esta cifra el pasado sábado 15 de junio, en el triunfo 3-0 contra Bolivia, en el partido preparatorio disputado en Hartford, Estados Unidos.

“Mis sensaciones son únicas de llegar a esta cifra tan importante. No cualquier jugador llega a 100 partidos con su país. Con Colombia son solamente seis jugadores y ahora estoy yo. Compartir con estos cracks es algo lindo para mí”, comenzó diciendo James Rodríguez.



“Esta camiseta yo la amo como a nadie. Me causa muchas sensaciones; en los clubes creo que también he hecho las cosas bien, pero en la Selección es otro 'feeling'. Tienes que dar un poco más de lo que das en los equipos, porque estás jugando con tu gente”, aseveró.

“El primer partido fue contra Bolivia y el 100 también es contra ellos. Creo que es un nuevo comienzo, estoy muy feliz, recuerdo las sensaciones de ese día. Tenía nervios pero tenía la seguridad de que me iba a ir bien. El sueño mío era jugar muchos partidos con la Selección Colombia, ahora llego a los 100 pero espero que lleguen más. Quiero que me recuerden como una excelente persona, los que me conocen saben cómo soy”, finalizó el ‘10’ del combinado patrio.