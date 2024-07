El niño colombiano que habló con Lionel Messi antes de Argentina vs Ecuador

Argentina venció en los penaltis a Ecuador en los cuartos de final de la Copa América 2024, pero antes del pitazo inicial un niño colombiano se llevó las miradas porque cruzó algunas palabras con Lionel Messi, antes de saltar a la cancha para este encuentro.

Por eso, nuestro periodista Carlos Toncel, habló con el padre de Sebastián García sobre los inolvidables momentos que vivió el pequeño junto al astro sudamericano.

“A mí me llegó una propaganda de Messi a mi correo antes de mis vacaciones, entonces yo viendo que veníamos para Estados Unidos, la Copa América, Sebastián cumplía el 4 de julio, comencé a a averiguar un poco más sobre el tema. Hablé con la marca encargada, le conté que él cumplía años y todo eso. Apliqué sin saber absolutamente nada, sin saber si Argentina quedaría ahí, era el deseo de conocer a Messi, yo sufría en los partidos y querían que llegaran a esta instancia”, contó de entrada el papá del niño colombiano.

Seguido a eso, contó que desafortunadamente Sebastián no logró salir a la cancha tomado de la mano del astro argentino, pero que por su forma de ser alcanzó a acercarse a Messi.

“Se dio todo, se hizo el trámite con la marca, se supo que era en Houston, se organizó toda la ida, igualmente a los niños los seleccionan y entran en lista de espera. Ya luego lo seleccionaron, no se sabe eso sí con qué jugador le va a tocar, pero Sebastián es muy pilo, todos los niños admiraban a Messi pero no se atreven a hablarle ni nada, pero él tiene mucha chispa. Sebastián sabía que le podía tocar con cualquier jugador, le tocó con Alexander Domínguez el arquero de Ecuador pero iba pegado a Messi”, mencionó.

Luego llegó el momento que se viralizó por el mundo y fue cuando el niño pudo cruzar algunas palabras con la ‘Pulga’.

“Estuvo en el túnel, Messi estuvo al lado, le dio un abrazo, él se le presentó y le dijo que era de Colombia, que cumplía años y que lo admiraba mucho. Le dijo además que si era posible que si le regalaba su remera. Messi le dijo que sí y que dónde estaría ubicado al final del partido. Sebastián le dijo que si no se la daba ese día, que cuando vaya a Barranquilla en septiembre se la entregaba”, finalizó.

¿Qué dijo el niño colombiano de su encuentro con Lionel Messi?

“Ayer tuve una experiencia que fue conocer a Messi que estaba de cumpleaños, todo empezó cuando eran las 3 de la mañana y cuando mis papás e levantan y me dicen que revisa y busca en Google que partido hay hoy de la Copa América, y vi que en Houston es Argentina vs Ecuador y mi papá me dice que iba a ir para allá. Mi mamá me dijo que iba a salir de la mano con un jugador, yo me puse feliz. Ya era la hora para que saliéramos con los jugadores y cuando Messi yo me le acerco, le dije “Hola, cómo estás, me regalas tu remera, la del partido”, él me dijo que si no me la podía dar, pues me la entregaba en Barranquilla. También hablé con el ‘Dibu’ Martínez y le dije “mira que te como”, y él solo se reía”