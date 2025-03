El papá del arquero de Paraguay, que confesó que nunca se vendió jugando con Cali

A pocas horas del encuentro por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas entre Colombia y Paraguay, en el Metropolitano de Barranquilla, en Gol Caracol recordamos uno de los episodios más polémicos que se presentó en el fútbol colombiano en la década de los 80, que dejó muy mal parado a Roberto Fernández, padre del actual portero de la 'albirroja' que lleva el mismo nombre de su progenitor.

En 1985, el 'Gato' como se le conoce al exportero de Paraguay, aterrizó en Colombia para defender la portería del Deportivo Cali, en el que compartió camerino junto con Carlos 'el Pibe' Valderrama, Bernardo Redín, Sergio Angulo, Amaro Nadal entre otras figuras que destacaron en el conjunto 'azucarero' que por diversas circunstancias no pudo salir campeón del fútbol colombiano.

Hasta la fecha hay muchas versiones de las razones por las que ese Deportivo Cali, dirigido por Vladica Popovic, no pudo quedarse con el título del balompié 'cafetero' en 1986, que perdió con América, en la última fecha del octogonal.

Uno de los señalados es Roberto 'el gato' Fernández, que fue acusado en su momento de recibir dinero para que el Cali, perdiera contra el Once Caldas, colero del octogonal, pero que se impuso a los vallecaucanos en la penúltima jornada en Manizales, donde un triunfo del 'verdiblanco' bastante para bordar la sexta estrella en su escudo.

Para el juego contra el 'blanco blanco' de Manizales, Cali llegaba con 20,25 (por bonificación), mientras que los 'escarlatas' tenían 18 unidades, por lo que necesitaban, sí o sí, de un resultado adverso de su archirrival para seguir con chances de pelear por el campeonato.

Roberto Fernández negó que se haya dejado sobornar

Roberto Fernández, en su etapa en el Deportivo Cali. @diosesazul1946/X

"Yo llegué en un momento cuando el Deportivo Cali no ganaba nada; el primer año perdimos el campeonato con el América, que tenía un equipazo, por un punto; y en el segundo año salimos subcampeones. Creo que me fue bien porque el Cali comenzó a repuntar como club", dijo el exportero del durante una entrevista en 2012 con 'El País de Cali'.

En cuanto a los señalamientos de haber sido sobornado para beneficiar al América, dijo: "Yo me enteré de eso ya estando en Paraguay y me sorprendió mucho; me acusaron de que había fallado contra el Caldas en un partido que se perdió. Contra el América también dijeron que fallé y yo siempre contra ellos hice buenos partidos; en ninguno de los goles tuve culpa. Me extrañó todo eso y puedo decir que tengo mi conciencia tranquila, jamás me vendí jugando en el Cali".

Deportivo Cali 1986, con Roberto Fernández en sus filas. @JuanitoAIimania/X

Una de las versiones indica que Roberto Cabañas, figura por ese entonces de los 'diablos rojos' fue el encargado de sobornar a Fernández: "Jamás, los que me conocen saben como soy (...) compartíamos (Cabañas) todos los días con nuestra familia, pero puedo decir que nadie se me acercó para hacerme un ofrecimiento de esos".

Y añadió: "El tema de que me dejé sobornar para facilitar el título del América en el 86, seguramente salió de algún resentido que quiere empañar mi nombre y lo que fue mi carrera de 25 años".

En el partido que definió al campeón de 1986, América derrotó 3-1 al Cali con goles de Willington Ortiz Ricardo Gareca y Carlos Ischia, que sellaron el pentacampeonato de la 'mechita'.