Lo de Luis Díaz y el Barcelona es serio: pillaron a un directivo viéndolo en Brasil

Luis Díaz por estos días está concentrado con la Selección Colombia, viene de marcar gol en la derrota 2-1 con Brasil y está con la mira puesta en Paraguay, duelo de este martes en Barranquilla.

Pero ni siquiera cuando está lejos de Europa y del día a día con el Liverpool, deja de ser noticia por el interés real que hay desde el Barcelona por él, algo de lo que se viene hablando desde hace varias semanas, incluso por parte de la prensa desde unas temporadas atrás.

Pero cada vez va más serio lo de Luis Díaz y el equipo catalán, ya que en el estadio Mané Garrincha habrían visto a un directivo del club culé, quien lo tiene en la mira y estudia su rendimiento en la cancha.

Deco fue a ver a Luis Díaz en Brasil vs Colombia

Publicidad

La prensa española fue la encargada de dar los detalles que involucran al director deportivo del Barcelona, quien conoce al guajiro desde que estaba en Porto y tiene una ‘debilidad’ por él, queriendo llevarlo al equipo español.

“Deco, en realidad, mientras se jugaba en Róterdam él estaba en Brasil con temas que le urgen más. En concreto, ese delantero/extremo izquierda que consideró indispensable y que vio jugar en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Y es que quien realmente le gusta es Luis Díaz (28) el exterior del Liverpool que marcó para Colombia en el partido que perdió contra Brasil (2-1)”, contaron en ‘Relevo’, en las últimas horas.

Luis Díaz festejando anotación contra Brasil, en Eliminatorias. Foto: AFP.

Publicidad

Aunque desde las huestes catalanas son reservados con este tema, ya que ‘Lucho’ tiene contrato vigente hasta 2027 con el Liverpool y solamente saldrá en una venta definitiva, algo que ya podrían estarse planteando en el cuadro inglés, de cara a la próxima temporada, y así ingresar un poco de dinero a sus arcas.

“La cuestión es que este Luis Díaz si es prioritario porque nada ha cambiado desde la última vez que hablamos de objetivos. Y nada quiere decir que el Barça aún no dispone de un presupuesto de fichajes definitivo y no ha decidido en quién invertir porque tampoco está claro a quién venderá y a quién deberá vender. Y es que una cosa es conseguir que salga alguien a quien no te importa dejar ir y otra, muy distinta, tener que vender a uno del que no querrías desprenderte. Y eso puede pasar”, concluyeron en el citado medio sobre la situación de fichajes en Barcelona.