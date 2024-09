El susto que se llevó por su salud el empresario de David Ospina y Edwin Cardona

"La doctora acá en Colombia también estaba asustada, porque pensaba que podía ser algo más grave, un tumor o algo así". Ese fue uno de los apartes de un video publicado en las historias de Instagram por parte de Lucas Jaramillo, exjugador de Santa Fe y Boyacá Chicó y empresario de un buen número de futbolistas, dentro de los que se encuentran figuras como Edwin Cardona, David Ospina y Sebastián Pérez, entre otros.

El antioqueño se encuentra radicado junto a su esposa Catalina Aristizábal, modelo y presentadora, y sus dos hijos en territorio estadounidense y por esa circunstancia de salud viajó de urgencia a Medellín para ser tratado por médicos de su confianza y con cercanía a su familia.

Jaramillo comenzó contando que "estuve en la clínica hace más de dos semanas y supuestamente tenía diverticulitis pero para hacerles el cuento lo más corto posible, resulta que me seguía sintiendo mal y mandé los exámenes a los médicos en Colombia. La radióloga amiga de mi hermana, viendo las imágenes me dijo que le gustaría que me viniera para Colombia, que no le gustó lo que vio, que no creía que yo tuviera diverticulitis, porque mi inflamación es acá en el lado derecho y no en el lado izquierdo".

El otrora delantero siguió con su relato y agregó que "llegué a Medellín el lunes, me hice todos los exámenes, me hicieron un TAC y parecía de otro ser humano, todo divino, sin divertículos, sin diverticulitis. Sí tenía una inflamación, ya que tuve una infección. Me encanta más contar esto por acá, porque uno no sabe a quién le dio lo mismo y uno por aquí encuentra respuestas".

Publicidad

Jaramillo también contó las razones de sus quebrantos de salud y así dijo que "en Estados Unidos tuve un cuadro de inflamación importante en el abdomen, en donde se metió una bacteria. Obviamente estuve en la clínica en observación. Afortunadamente me dieron antibióticos y los antibióticos que me dieron me sirvieron para bajar la infección que tenía.

"Afortunadamente estoy bien, gracias a Dios, pero estoy cabezón primero porque en Estados Unidos me dijeron que tenía diverticulitis,

y casi me abren el estómago. Eso hubiera sido pues tenaz, que yo hubiera terminado operado sin necesidad", finalizó Lucas Jaramillo en sus redes sociales.