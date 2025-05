El técnico del Barcelona se quejó del arbitraje y hasta 'paró' al juez: "Ya se lo dije"

El entrenador del Barcelona , Hansi Flick, ha lamentado, tras la derrota contra el Inter de Milán (4-3) que ha apeado a su equipo de disputar la final de la Liga de Campeones, que cada decisión "de 50-50" que ha tomado el árbitro ha sido a favor del conjunto italiano.

"No quiero hablar mucho sobre el árbitro. No sería justo para mi equipo, que ha hecho un gran trabajo. Ya le he dicho lo que pensaba de su actuación", ha añadido en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Giuseppe Meazza.

Flick ha instado a sus jugadores a "levantarse" para volver a luchar por la 'Champions' del próximo curso y también para afrontar el tramo final de LaLiga EA Sports, que el equipo azulgrana lidera con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid.

Inter vs Barcelona AFP

"He dicho a los jugadores que es normal que estén decepcionados después del partido. Lo tenemos que aceptar, es fútbol, pero podemos estar orgullosos de nuestra actuación. Estoy orgulloso", ha valorado.

Publicidad

"Estamos eliminados, pero volveremos. Ojalá el año que viene podamos jugar en nuestro estadio con un ambiente como el de hoy", ha apuntado.

Con todo, el técnico de Heidelberg ha admitido que su equipo, que ha encajado siete goles en la eliminatoria contra el Inter, "mejorará en defensa y también en ataque" en el futuro. "Aprenderemos, es una progresión, queremos seguir aprendiendo", ha agregado.

Publicidad

Flick ha terminado su comparecencia deseando "mucha suerte al Inter" para la final de Múnich del próximo 31 de mayo.

"Lo tuvimos cerca, pero se nos escapó"

El defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo reconoció que el equipo está triste ya que estuvo cerca de pasar a la final de la Champions tras caer en la prórroga por 4-3 (7-6 en el cómputo global) ante el Inter de Milán en la vuelta de semifinales de Champions.

"Estamos tristes. Queríamos la clasificación para la final. Lo tuvimos cerca, pero se nos escapó", dijo el defensa, que estuvo implicado en las jugadas de los dos últimos goles del Inter, el del 3-3 y el del definitivo 4-3.

Inter vs Barcelona AFP

Publicidad

"El míster ha dicho que estamos orgullosos de nosotros y que el año que viene volveremos. Dimos la cara, pero es cierto que encajamos muchos goles. Hay que agradecer a la gente que nos vino a apoyar", agregó el zaguero.

"Al final, estos partidos se deciden por detalles, hemos fallado y se nos escapó. Es un golpe duro, pero no creo que nos afecte para el Clásico porque es el partido que nos queda", prosiguió Araújo en alusión al choque de LaLiga contra el Real Madrid, que jugará el domingo en Montjuic.

Publicidad

El club blanco está a cuatro puntos del Barça cuando faltan cuatro partidos para el final del campeonato español.