Emiliano 'Dibu' Martínez le respondió a la FIFA, tras la fuerte sanción que le impusieron

Emiliano 'Dibu' Martínez es uno de los jugadores más polémicos de la actualidad, no solo por sus buenas atajadas con la Argentina y el Aston Villa sino también con sus comportamientos a la hora de celebrar o dar declaraciones. La semana pasada, la FIFA confirmó que el guardameta no podrá jugar con la 'albiceleste' en la próxima doble fecha de eliminatoria, tras ser sancionado por polémica gesto contra Chile y agredir a un camarógrafo tan pronto terminó el partido frente a la Selección Colombia.

El golero campeón del mundo decidió pronunciarse este lunes 30 de septiembre a través de un post en su cuenta oficial en la red social 'Instagram'.

"Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien , el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie

Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar

Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa", fueron las palabrad del 'Dibu'.

La carrera de Emiliano Martínez

Nacido el 2 de septiembre de 1992 en Mar del Plata, Argentina, Martínez inició su carrera en el Arsenal de Inglaterra en 2010, aunque pasó varias temporadas cedido en equipos como Oxford United, Sheffield Wednesday y Reading.

El punto de inflexión en su carrera llegó en 2020, cuando se consolidó como titular en el Arsenal, ganando la FA Cup ese mismo año. Posteriormente, se trasladó al Aston Villa, donde ha mantenido un promedio superior al 70% en atajadas.

A nivel internacional, Martínez fue fundamental en la consagración de Argentina en la Copa América 2021, siendo elegido mejor portero del torneo. También fue clave en el Mundial de Qatar 2022, ganando el trofeo al Mejor Guardameta y realizando atajadas decisivas en la final contra Francia, incluyendo un penal en la tanda que llevó a Argentina a su tercera estrella.