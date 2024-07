Emiliano 'Dibu' Martínez sorprendió con sus declaraciones, tras eliminar a Ecuador

Emiliano 'Dibu' Martínez, el héroe argentino que atajó dos penaltis ante Ecuador para la clasificación de la Albiceleste este jueves a la semifinal de la Copa América, afirmó al final del partido que no estaba listo para irse a casa.

"No estaba listo para irme a casa, se los dije a mis compañeros, a mi familia, a mis hijos: 'papá no se va a casa', y no me fui", dijo el guardameta argentino al final del partido.

El 'Dibu' estuvo con su arco imbatido hasta el gol en el minuto 91 del ecuatoriano Kevin Rodríguez que igualó las acciones 1-1 para enviar el encuentro a la tanda de penaltis.

"La verdad fue un partido muy difícil. Sabíamos que era uno de los rivales más duros que nos podía tocar, Ecuador es un equipo joven, que presiona bien y lucha siempre".

Martínez también se refirió al estado de la cancha del estadio NRG de Houston: "El campo estaba muy seco y por ahí se nos dificultaba un poco... Casi lo perdemos pero estamos acá, hoy me tocó sacar al equipo de vuelta porque no estaba listo para irme a casa".

'Cuti' Romero destacó el sufrimiento que vivió Argentina para clasificar a Cuartos de final de Copa América

El defensor Cristian 'Cuti' Romero se declaró este jueves feliz por la clasificación de Argentina a las semifinales de la Copa América de Estados Unidos porque se produjo en condiciones de máxima exigencia.

"Pareciera que si no sufrimos, no da", expresó el jugador del Tottenham Hostpur inglés al término del partido jugado en el NRG de Houston, que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y ganó la Albiceleste por 4-2 en tanda de penaltis.

"Hasta en los momentos más difíciles salimos adelante", destacó el jugador de 26 años, quien sugirió que el desarrollo del juego fue alterado por una condición nada ideal de la cancha.

"Ya no podemos añadir más críticas al estado de las canchas y pensar más en el resultado", puntualizó.