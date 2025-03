"En 2004, Real Madrid me ofreció mucho dinero, pero si hubiera aceptado, no sería lo que soy"

Francesco Totti , histórico jugador italiano y leyenda de la AS Roma , habló. En charla con sus excompañeros de equipo Antonio Cassano y Nicola Ventola, y el también exfutbolista Lele Adani, y para el podcast 'Viva El Fútbol', opinó del presente de 'la loba' y otros temas.

Sobre los entrenadores, también elogió al portugués José Mourinho, con el que el Roma alcanzó dos finales europeas seguidas: la ganada de Liga Conferencia en 2022 y la perdida en Liga Europa en 2023.

"Mourinho es uno de los más fuertes del mundo. Yo prefiero no jugar bien y ganar. Él, Allegri o Ancelotti no hacen un gran juego, pero saben poner jugadores en el campo. Y ganan, y el resultado cuenta", apuntó.

"Y Dybala está entre los mejores del mundo como talento. Ahora mismo es el mejor de Italia, ha dado un paso adelante respecto a hace dos meses. Paulo ahora no sufre físicamente, antes tenía que parar de jugar, lesiones, calambres... ahora es una máquina, toca el balón en el último momento y tiene pierna", explicó.

Francesco Totti, exjugador de la Roma Foto: AFP

Publicidad

Además, volvió a hablar de las ofertas que recibió para salir del Roma y que nunca aceptó. Entre ellas estuvo una del Real Madrid .

"En 2004, me habrían dado mucho dinero. Y desde de la Eurocopa de Bélgica (2000) tuve muchas peticiones. Si hubiera elegido otro equipo habría sido más fácil ganar un Balón de Oro, pero lo que me dio el Roma no me lo habría dado ninguna ciudad. Me convertí en Totti gracias a este camino, de lo contrario hubiera sido uno más", sentenció.