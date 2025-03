Karim Benzema reveló detalles del por qué fue su salida del Real Madrid; aquí el video

En el segundo capitulo del podcast 'Los amigos de Edu', el francés Karim Benzema fue el invitado y contó como fue su salida del Real Madrid y como fue su paso por el conjunto 'merengue'.

El jugador francés tuvo una gran etapa en la 'casa blanca' donde no solo conquistó cientos de títulos en sus 14 temporadas, sino además el balón de oro en el año 2022.

En el podcast del periodista Edu Aguirre, el jugador ahora del Al Ittihad, fue su segundo invitado luego del debut del programa con el astro portugués, Cristiano Ronaldo . El ahora '9' del equipo saudí, no se guardó nada tras las preguntas en la entrevista y contó, como fueron sus inicios.

"En Madrid empecé un poco difícil. Estaba muy complicado para mí, pero nunca he bajado los brazos y gracias también a Florentino Pérez, que siempre ha estado en mi sitio", comentó el futbolista francés.

Además, expresó de como dejó la vara alta, al saber los aficionados que se marcharía en aquel momento "Yo quiero y creo que es el buen tiempo de decir ya está, la gente está contento como nivel de fútbol… ¿El madridismo estaba dolido? Yo también, pero es otra cosa. Contento de la última imagen de Karim en Madrid es campeón, capitán, Balón de Oro, etc…"

El francés, no dejó pasar sobre el momento de su salida y quien fue la persona que más lo apoyó "Florentino nunca dudó de mi, fue la primera persona a la que le dije que me iría, que era el tiempo para irme, con él tuve una relación como padre e hijo, le dije que los jóvenes estaban preparados para jugar y triunfar, al final me fui y ganaron todo" (entre risas), concluyó el delantero, afirmando a quien fue la primera persona a quien le comentó de su partida.

Karim, hizo parte de la temporada brillante del conjunto 'merengue', en la cual conquistó tres Champions League de manera consecutiva, protagonizando uno de los mejores tridentes en la historia de la competencia como lo fue la 'BBC' (Benzema, Bale y Cristiano).

Karin Benzema, hoy es líder del club Al Ittihad que se encuentra en la cima de la tabla del fútbol de este país y quiere conquistar el titulo de liga, tras dos años de no lograrlo. Ahora, con un jugador que ganó el balón de oro y está embarcando a su equipo a la gloría del fútbol saudí.