En Arabia están 'locos' por Vinícius Júnior y, con millonarias cifras, buscan convencerlo

Con el mercado de fichajes abierto, en Arabia Saudí ‘sueñan’ en grande y, con cifras millonarias sobre la mesa, esperan poder concretar un fichaje ‘bomba’ para la temporada, próxima a iniciar.

Se trata del Al Ahli, quien, en su intención de fichar a Vinícius Júnior, estaría dispuesto a hacer un importante esfuerzo económico, en el que no solo el brasileño saldría ganando, sino que también el Real Madrid.

Y es que, a pesar de que al final todo termina siendo una decisión del mismo futbolista, ‘Mundo Deportivo’ confirmó que desde el entorno de ‘Vini’ no existe un “no rotundo” a la seductora propuesta del cuadro árabe.

¿Cuál es la oferta de Al Ahli por Vinícius Júnior?

En el medio español, anteriormente mencionado, se dieron reveladores detalles de lo que sería el contrato del brasileño en su nueva etapa profesional, en caso de aceptar.

Inicialmente, se habla de cinco temporadas, en las que recibiría un total de mil millones de euros. Sumado a eso, y como otros de los atractivos para convencerlo, Vinícius Júnior se convertiría en la imagen oficial de Arabia Saudita, como candidata a la Copa del Mundo de 2034.

Evidentemente, estas cifras son mucho más lejanas de lo que podrían manejarse en el Real Madrid. No obstante, es el mismo ‘Vini’ quien tendría que priorizar el dinero o la competencia de más alto nivel.

¿Qué dice el Real Madrid sobre el posible fichaje?

Aunque todavía no ha habido un parte oficial, ya que las propuestas no han sido formales, sí es cierto que el cuadro ‘merengue’ no estaría dispuesto a dejar ir al brasileño por menos de mil millones de euros.

"Se habla de que esa oferta por Vinícius sería de 400 millones de euros. Muy lejos de los mil de su cláusula de rescisión. El club blanco no quiere saber nada de negociaciones y le ha dejado muy claro al Al-Ahli, a través de José Ángel Sánchez, que el precio de 'Vini' es de mil millones de euros", sentenció ‘Mundo Deportivo’ en su página web, aclarando el panorama de lo que serían las negociaciones por el extremo de 24 años.