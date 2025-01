En Barcelona ven bien que Vinícius Júnior pueda jugar la final de la Supercopa de España

El entrenador delBarcelona , Hansi Flick, se mostró de acuerdo este sábado 11 de enero con que el delantero brasileño Vinícius Júnior pueda jugar la final de la Supercopa con el Real Madrid, después de la sanción de dos partidos que recibió por su expulsión en el último partido de liga contra el Valencia, al considerar que es una competición diferente.

Flick no puso objeciones a la presencia de Vinícius después de que algunos clubes y jugadores se hayan quejado de que el Comité de Disciplina solo se le hayan impuesto dos encuentros de castigo por su manotazo al arquero del Valencia Stole Dimitrievski.

"No es mi decisión. Todo el mundo quiere ver a los mejores jugadores. La Supercopa es una competición diferente, así que está bien", manifestó Flick sobre el internacional brasileño en la rueda de prensa ofrecida en la víspera de la final en el estadio King Abdullah de Yeda, sede del partido.

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior looks on during the Spanish league football match between Valencia CF and Real Madrid CF at the Mestalla stadium in Valencia on January 3, 2025. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) JOSE JORDAN/AFP

Para Flick, conquistar el título le daría a la plantilla "muchísima más confianza para lo que resta de temporada". "Ganar este partido va a ser algo muy grande para todos. Queremos ganar por el club, por la plantilla, por la afición", enfatizó.

Más declaraciones del DT del Barcelona

De otro lado, Hansi Flick admitió este sábado 11 de enero que dejó en el banquillo al portero Iñaki Peña en la semifinal de la Supercopa frente al Athletic Club para apostar por el polaco Wojciech Szczesny por llegar tarde a una sesión de trabajo, algo que dijo que no tolera.

Flick desveló que es la tercera vez esta temporada en la que un jugador se demora ante un entrenamiento, por lo que consideró justificada la medida aplicada con Peña: "Tienen que ser puntuales, son jugadores profesionales. No tenía otra opción".

El preparador alemán compareció en rueda de prensa en la víspera de la final de la Supercopa ante el Real Madrid en el estadio King Abdullah de Yeda, donde se va a disputar mañana el partido.

Ante la pregunta de quién ocupará la portería, no quiso concretarlo y elogió el rendimiento que han tenido tanto Peña como Szczesny cada vez que han jugado.

"Nunca digo quiénes van a comenzar. Los dos han hecho partidos muy buenos y depende de lo que vamos a plantear. No puedo decir nada. Pero tengo que aclarar que no hay tanto ruido como se dice. Los dos son profesionales y no habrá problema", añadió Flick para restar importancia al castigo.