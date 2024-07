En España femenina profesan admiración por Marta, antes de enfrentarla en Juegos Olímpicos

España se mide este miércoles 31 de julio a Brasil en busca del liderato del Grupo C en su último partido de la primera fase del torneo femenino de fútbol de París 2024, en el que jugará la histórica Marta Vieira da Silva, y la seleccionadora Montse Tomé y futbolistas como Patri Guijarro o Athenea del Castillo dijeron que "es un orgullo jugar contra ella".

"Cuando yo jugaba era una de las futbolistas referentes y que siga ahí al máximo nivel dice mucho del cuidado y del amor por el deporte. Es una jugadora que tiene mucho talento, que está jugando todos los partidos desde que hemos empezado y es una futbolista a admirar", dijo Tomé.

Para todas las jugadorazas, Marta es un referente que ha inspirado a generaciones de todo el mundo. Ella fue la primera gran estrella del fútbol femenino. Elegida seis veces como la mejor jugadora del mundo, para muchos es considerada la mejor de la historia. Con 38 años y seisJuegos Olímpicos, puede que París 2024 sea su último baile en una cita olímpica. Aunque Alexia Putellas lo duda.

Marta, exjugadora de la Selección Brasil femenina. Foto: AFP

"Eso de que son los últimos Juegos de Marta, no sé… ¡Porque no sé de qué pasta está hecha! Me hace más ilusión verla jugar que jugar contra ella porque es muy buena jugadora, es desequilibrante. El otro día el pase que le mete a Gabi Nunes es al nivel de Marta. Le deseo lo mejor excepto en este partido", dijo.

La delantera del Orlando Pride es la máxima goleadora internacional de las jugadoras presentes en París, con 119 tantos con Brasil y 200 partidos con la 'canarinha' recién cumplidos en el último contra Japón. También es la máxima goleadora en la historia de los Mundiales (17 goles) y la única futbolista que ha marcado en cinco ediciones diferentes con cinco premios a mejor jugadora.

Patri Guijarro reconoció que va a haber ‘peleas’ por la camiseta de Marta y que ya han hablado en el equipo sobre el tema. “Estamos hablando de una leyenda, si no me equivoco son sus sextos Juegos. Jugar con ella y contra ella va a ser un honor para nosotras”, dijo.

Athenea del Castillo incidió en lo mismo: "Tenemos la suerte de enfrentarnos a un equipo como Brasil y sobre todo a una leyenda como Marta, que es de agradecer que siga jugando y alegrando con su fútbol. Para mí, como buena seguidora que soy desde pequeña, enfrentarme a ella es un privilegio".

La futbolista cántabra del Real Madrid reconoció que le gustaría pedirle la camiseta, pero seguro que no tiene para todas. "Iré y si soy la primera pues a ver si me la da y si no pues... Este año hemos fichado a Antonia (Silva), igual, si insisto mucho, me puede traer de alguna concentración o algo que tenga", dijo entre risas.