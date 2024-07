Pablo Repetto: "Estamos dolidos, pero el paso de los días nos va a hacer mejorar"

Luego de lo que supuso la derrota de Atlético Nacional en una noche que pintaba histórica, debido a que se dio el Re-debut de David Ospina en Atlético Nacional, luego de ser uno de los mayores íconos del Fútbol Colombiano en el exterior, pablo Repetto, director técnico del cuadro 'verdolaga', analizó el encuentro.

"La cosa fue muy similar a lo que ellos hicieron con Santa Fe: un gol rápido. Ellos defienden y después buscan la transición. Luego, nos toman saliendo y, con virtud, hacen el gol de cabeza. Después de eso, nosotros, sin ser muy claros, tuvimos dos posibilidades y durante todo el segundo tiempo estuvimos dominando el territorio, pero no pudimos ser más finos. Con los cambios tampoco lo logramos", declaró en primera instancia el estratega.

Tras ello, no quiso excusarse, sino, al contrario, asegurar que la idea es seguir mejorando conforme pasa el tiempo. "Todo lo que diga va a sonar a excusa. Hoy estuvimos con varios de los refuerzos que han tenido poco entrenamiento. Morelos sólo tiene un partido. Ahora nos estamos intentando conocer y nosotros, el cuerpo técnico, estamos intentando conocerlos a ellos también, más allá de que tenemos un análisis de grupo de ellos. Los estamos analizando día a día y estamos buscando tratar de sacar provecho de todo el talento que tienen", complementó en su idea el uruguayo.

Acción de juego entre Atlético Nacional y La Equidad, por la Liga BetPlay Foto: Colprensa

Más declaraciones de Pablo Repetto

¿Qué opina del juego de La Equidad?

"Nos encontramos con el equipo que esperábamos:iban a defender con pocos espacios y creo que también nos ganó un poco la ansiedad. Eso nos puso ansiosos. Queremos ganar, y el equipo quiere ganar de verdad. Hay mucho compromiso. Tienes el estadio lleno, los minutos pasan y nos invaden los nervios. Buscamos variantes, pero no encontramos lo que queríamos".

¿Cómo planea recomponer al grupo de esta derrota?

"El paso de los días nos va a hacer mejorar. Los jugadores que recién llegan, la gran mayoría, vienen de no jugar en sus equipos. Solo el rodaje y los partidos los van a poner en su mejor forma y, a partir de eso, vamos a mejorar. Con el conocimiento del trabajo que nosotros hacemos. Pero poner una fecha creo que no es correcto, lo único que sé es que vamos a mejorar con el día a día".

¿Qué opina de la actuación del cuerpo arbitral para este partido?

"No quiero hablar del árbitro. Nosotros tenemos que hacer la autocrítica de lo que podamos mejorar. Eso está claro. Quizás me preguntes porque me he visto un poco molesto en alguna jugada. En alguna le dije que se jugara, pero nunca voy a responsabilizar al árbitro por una derrota. Sin embargo, había algunas acciones en las que parecía que se paraba mucho el juego. No tengo el tiempo real del segundo tiempo, pero debe ser muy bajo. No estamos responsabilizando al árbitro de la derrota, pero sí quiero que se juegue, y eso fue lo que le dije cuando se acabó el segundo tiempo. Que se mejore eso, que se juegue. Queremos jugar. Asumimos la derrota, pero queremos jugar, nada más".

Un mensaje para la hinchada...

"Estamos dolidos como ellos. Es un camino que no es fácil, es duro. Hay piedras en el camino. Hoy tropezamos. Se hace un análisis y se intentan muchas cosas normales que no nos están pasando por desconocimiento. Ya lo hablamos: jugadores que se están poniendo en forma. Creo que este equipo se está preparando jugando. Porque nos estamos preparando jugando, y esa es la verdad. El objetivo es estar lo más arriba posible, ni hablar. Y llegar muy bien a la definición del torneo, que es lo que apostamos todos. Estamos en ese camino. Se lograron dos triunfos importantes antes de estas dos derrotas, y también hicimos la autocrítica de que no estábamos ni cerca del nivel que queremos y que podemos también".