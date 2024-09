Era mejor que Cristiano Ronaldo, pasó por la cárcel y ahora sueña con el cine para adultos

Esta es la historia de Fábio Paim, un exfutbolista portugués que inició en el fútbol junto a Cristiano Ronaldo, pero las malas decisiones lo hicieron llegar a la cárcel. No obstante, ahora con una vida diferente, el ‘luso’ confesó que su sueño es ser actor de cine para adultos.

En una charla otorgada hace un tiempo para ‘SunSpor’, Paim contó a detalle cómo era su relación con el ‘bicho’, en sus inicios: “Yo conocí a Cristiano Ronaldo cuando tenía ocho años, era nuevo en el Sporting y fuimos a un torneo en Madeira. Pasamos buenos momentos juntos, momentos realmente buenos. Hoy no ha habido nadie como yo, con la misma calidad. Cristiano, con todo su esfuerzo y trabajo, llegó al nivel que se merece. Si yo hubiese tenido la misma entrega y compromiso, hubiese sido mejor que él”.

“Yo me parecía más a Ronaldinho. En ese momento era mejor que Cristiano Ronaldo ¡Creo que debería darme uno de sus balones de oro!", dijo el exfutbolista portugués, quien también confesó que, junto a ‘CR7’, “Iba por la noche al McDonald’s a recoger las hamburguesas que ya nadie quería y que no estaban buenas para vender".

Fábio Paim, exfutbolista portugués, que pasó por el Chelsea. Foto: Instagram de @paim_77.

¿Cómo fue su paso por la cárcel?

“Aprendí que lo que se consigue fácil no es bueno para la vida y no podía seguir en ese estilo de vida, tenía que trabajar. La prisión no era un lugar para un niño como yo, mi vida es mucho más tranquila ahora”, fueron las palabras de Fábio Paim, quien había sido arrestado en su momento por venta y posesión de cocaína. Esto, en Estoril, Portugal.

¿y ahora qué?

Con 36 años, el exfutbolista portugués quiere darle un giro total a su vida, cumpliendo un sueño de vida con el que ha estado ‘coqueteando’ desde hace un tiempo.

“Me gustaría participar en una película porno. Haría realidad uno de mis sueños. No tengo novia y estoy soltero”, fueron las palabras de Fábio Paim al youotuber Tiago Paiva, en una entrevista, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Y es que, parece ser que Paim se tomó muy en serio lo del cine para adultos, pues, así como lo muestra en una publicación de su cuenta de Instagram, apareció junto a Daniela Melancia, una actriz porno muy reconocida en Portugal.