Escándalo en Barcelona; demanda de jugador sacude al club ¿afectaría la llegada de Luis Díaz?

El astro polaco Robert Lewandowski ha comparecido este miércoles para testificar ante un tribunal de Varsovia en relación con un caso de chantaje que implica a su antiguo agente, mientras arrecian las críticas por su renuncia a la selección polaca.

El delantero, de 36 años, llegó temprano a la audiencia, acompañado de un séquito de abogados, escoltado por varios policías y guardaespaldas, con el acceso al pasillo cortado para los medios.

El juicio en el que declaró hoy 'Lewi' se refiere a una disputa con su ex socio comercial y agente, Cezary Kucharski, y a la venta de acciones en su empresa 'RL Management'.

La Fiscalía Regional de Varsovia acusó a Kucharski en mayo de 2022 de amenazar a Lewandowski entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020 y de acosar al futbolista y a su esposa, Anna Lewandowska, con cientos de llamadas telefónicas.

Robert Lewandowski, delantero polaco del Fútbol Club Barcelona. AFP

Según la fiscalía, Kucharski buscaba obtener 20 millones de euros a cambio de no revelar información sobre supuestas irregularidades fiscales de la empresa de Lewandowski y de su esposa.

Una pieza clave de las evidencias son las grabaciones de 3,5 horas de conversaciones entre ambos, realizadas por Lewandowski sin que lo supiera su interlocutor.

En estas grabaciones, Kucharski menciona la suma de 20 millones de euros como precio por la "tranquilidad" de la pareja y acusa al futbolista de no pagar impuestos en Polonia ni Alemania.

Por su parte, Lewandowski insinuó que Kucharski podría haber estado involucrado en actividades de lavado de dinero.

La autenticidad de estas grabaciones ha sido confirmada por un experto fonoscópico, sin que se detectaran signos de edición.

La esposa de Lewandowski ha sido emplazada para testificar mañana.

Paralelamente, Lewandowski se enfrenta a otra controversia que mezcla lo personal con lo deportivo tras un altercado con el seleccionador Michal Probierz, quien le retiró la capitanía.

Aunque la Federación Polaca de Fútbol se desvinculó de la decisión, algunos medios polacos sugieren que el equipo y el personal percibían a Lewandowski como una "mala influencia" en el vestuario.

El propio Lewandowski ha manifestado que, si bien no guarda rencor, algunas acciones de Probierz le serían "difíciles de olvidar" y en un mensaje publicado en internet dejó claro que, tras haber "perdido la confianza" en el míster, no acudirá a ninguna convocatoria de la escuadra nacional mientras no haya un cambio de entrenador.

Esta situación se suma a la difícil posición de Polonia en su grupo de clasificación para el Mundial tras una derrota por 2-1 ante Finlandia.