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Gol Caracol  / 🔴 Escocia vs. Marruecos; EN VIVO HOY, minuto a minuto del Grupo C del Mundial 2026
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🔴 Escocia vs. Marruecos; EN VIVO HOY, minuto a minuto del Grupo C del Mundial 2026

Este viernes, el estadio de Boston será espectador del jugo entre Escocia y Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026. No se pierda ningún detalle del encuentro.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 19 de jun, 2026
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Marruecos vs Escocia
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  • 03:52 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Escocia

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  • 03:52 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Marruecos

  • 03:51 p. m. - BIENVENIDOS
    Bienvenidos

    Bienvenidos al minuto a minuto de este encuentro entre Escocia y Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026

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