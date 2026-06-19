🔴 Escocia vs. Marruecos; EN VIVO HOY, minuto a minuto del Grupo C del Mundial 2026

Este es el XI inicial de Escocia
🔢 Tonight’s team news 🏴 #SCOMAR | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Tocd0cvmup— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 19, 2026
🔢 Tonight’s team news 🏴 #SCOMAR | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Tocd0cvmup— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 19, 2026
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🚨التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام اسكتلندا 🏴— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 19, 2026
📋 Our National Team’s 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against Scotland #DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Dg97ijWl8W
Bienvenidos al minuto a minuto de este encuentro entre Escocia y Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026
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