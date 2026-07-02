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Gol Caracol  / 🔴España vs. Austria, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos del Mundial 2026
EN VIVO

🔴España vs. Austria, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos del Mundial 2026

España, candidata al título en el Mundial 2026, se enfrenta este jueves a Austria en el campo de juego del estadio de Los Ángeles. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 2 de jul, 2026
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España y Austria se enfrentan por un cupo a los octavos de final.
España y Austria se enfrentan por un cupo a los octavos de final.
Fotos: AFP
REFRESCAR
  • 01:00 p. m.
    🤩🏟️¡Así luce el escenario para HOY! 🤩🏟️

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  • 12:59 p. m.
    ☑️🔴 ¡El camerino de la 'roja' está listo!☑️🔴

  • 12:21 p. m.
    🤔⌚¿A qué hora es el partido? 🤔⌚

    A las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el estadio de Los Ángeles para el compromiso entre españoles y austriacos.

  • 12:20 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre España y Austria por un lugar a los octavos de final del Mundial 2026.

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