🔴España vs. Austria, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos del Mundial 2026

🤩🏟️¡Así luce el escenario para HOY! 🤩🏟️
Venue for today. 🏟️🇪🇸🇦🇹#GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/yxX9oYWQev— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) July 2, 2026
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👌🏼 El gusto por los detalles.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/NuNz7YHJeQ— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 2, 2026
A las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el estadio de Los Ángeles para el compromiso entre españoles y austriacos.
👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre España y Austria por un lugar a los octavos de final del Mundial 2026.
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