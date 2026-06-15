🔴 España vs Cabo Verde; EN VIVO minuto a minuto del juego por el Grupo H del Mundial 2026

𝗗𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗚𝗢— Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) June 15, 2026
🏆 Mundial 2026
📝 1.ª Jornada Grupo H
🗓️ 15 de Junho
🏟️ Estádio do Atlanta
🕛 12h00 (15h00 CV)
⚽ Espanha 🇪🇸🆚🇨🇻 Cabo Verde https://t.co/UZCpdeWnj1
----- #FIFAWorldCup | #FIFAWorldCup2026 | #CaboVerde | #TubarõesAzuis | #WeAreCaboVerde pic.twitter.com/mTLQXzFYWG
- 08:57 a. m. - PREVIA¡Cabo Verde ilusionado con su debut!
- 08:56 a. m. - PREVIALa afición ya se hace sentir en Atlanta
🙌🏼🇪🇸 ¡Nuestra afición ya está dándolo todo en Atlanta!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/b3st7QNi7H— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026
- 08:55 a. m. - PREVIA🤩 ¡El camerino de la 'roja' ya está listo! 🤩
😱 Ays, que los vestuarios ya están...— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026
¿Hay ganas de ver a nuestra Españita?
📺 Podrás ver el debut de la @SEFutbol a las 18:00 (hora peninsular) en @La1_tve y @DAZN_ES.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/dwag2czPeZ
- 08:54 a. m. - PREVIA¡BIENVENIDOS!
Les damos la bienvenida a este minuto a minuto del primer juego del Grupo H entre España y Cabo Verde. El compromiso inicia a la 11:00 a.m.
Nuestro baile inolvidable 𝗖𝗢𝗠𝗜𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗛𝗢𝗬.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026
Bailemos juntos, España. Comienza el sueño del Mundial.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/WdZdPRRFzl
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