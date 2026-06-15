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Gol Caracol  / 🔴 España vs Cabo Verde; EN VIVO minuto a minuto del juego por el Grupo H del Mundial 2026
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🔴 España vs Cabo Verde; EN VIVO minuto a minuto del juego por el Grupo H del Mundial 2026

La Selección de España liderada por Lamine Yamal hará su debut en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde en Atlanta, Estados Unidos. Siga aquí este emocionante partido.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 15 de jun, 2026
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España Cabo Verde en el Mundial
España Cabo Verde en el Mundial
AFP
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