El gran desafío de España, convertirse en la primera selección que conquista cuatro Eurocopas, arranca con un duelo de altura en el 'grupo de la muerte' de la Eurocopa 2024, en el reencuentro con Croacia en el torneo de despedida de la leyenda Luka Modric, con cuentas pendientes tras la final de la Liga de Naciones que devolvió a la Roja a la senda del éxito.

El reto de Luis de la Fuente, décimo seleccionador que dirige a España en una Eurocopa, una figura que ganó empaque hace un año con la conquista del quinto título de la historia de la selección, se presenta en su primer gran torneo fuera del foco del favoritismo, elevando el concepto de equipo por encima de las individualidades de otras candidatas al trono.

España vs Croacia, hora y dónde ver el partido de la Eurocopa 2024

Fecha: sábado 15 de junio de 2024

Hora: 11:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Olímpico de Berlín

Transmisión: ESPN y Star Plus

En un grupo de máxima exigencia. Con la combativa Croacia para abrir boca, la vigente campeona de Europa Italia y el broche ante la sorprendente Albania, la selección española presenta candidatura con una mezcla de veteranía, representada por futbolistas como Jesús Navas, Álvaro Morata, Dani Carvajal, Nacho o Rodri, y con la insultante juventud de Lamine Yamal, 16 años, que hace 'viejos' a Nico Williams, Pedri o Fermín, el último joven talento que derriba la puerta de la selección.

Sin una estrella mundial como carta de presentación, pero con jugadores que dominan sus demarcaciones en el fútbol europeo. Como Rodri, el cerebro de todo, el dueño de los partidos. Dani Carvajal y Alejandro Grimaldo como laterales dominantes de la temporada. Y unos extremos como Lamine Yamal y Nico Williams llamados a ser sensaciones del torneo, que aumentan la verticalidad de España y retocan el estilo del éxito.

También hay muchas esperanzas depositadas en el regreso de Pedri, al fin a disposición de De la Fuente, que no pudo contar con uno de sus jugadores fetiches desde que tomó el mando. Fue la estrella emergente en la última Eurocopa, disputada en 2021, cuando España creció en el torneo y se marchó en su mejor momento, a las puertas de la final, castigada en la tanda de penaltis. Del mismo modo que dos años después, cuando se reencontró con el éxito en la Liga de Naciones dejando a Croacia acariciando el asa de su primer título.

La responsabilidad del gol recaerá de inicio sobre Álvaro Morata, con Joselu Mato y Mikel Oyarzabal, que marcó cuatro tantos en los dos amistosos ante Andorra e Irlanda del Norte, esperando su oportunidad. El capitán alteró la paz con la que España preparó el torneo confesando lo que siente al jugar con la selección. Navegando entre el orgullo de superar registros, en su tercera Eurocopa siendo ya el máximo goleador de la selección en el torneo y a punto de entrar entre los tres mejores goleadores de toda su historia, pero con un debate interno sobre su continuidad al sentir excesiva presión por el aficionado, que le lleva hasta celebrar jugar fuera del país.

Con el respaldo a la figura de Morata llega el primer paso de España en la Eurocopa de Alemania con un once sin apenas incógnitas por despejar. El problema muscular que aparta a Aymeric Laporte del estreno resta una decisión que debía adoptar Luis de la Fuente. Armó los pilares de su equipo sobre un centro de la zaga con los nacionalizados Laporte y Le Normand.

España - Foto: JAIME REINA/AFP

Una liga menos competitiva en Arabia Saudí ya cuestionaba la presencia de Aymeric ante el regreso tras un año de ausencias de Nacho Fernández, que será titular. Con indiscutibles en sus puestos como Unai Simón, Carvajal y Rodri, la única duda por despejar es el elegido para el carril izquierdo, con ventaja de Grimaldo sobre Cucurella, y el escudero de Rodri entre Mikel Merino y Fabián Ruiz en una España de extremos que aumenta su variedad ofensiva en el camino al gol.

Finalista del Mundial 2018, semifinalista en el de 2022 y finalista en la Liga de Naciones en 2023, Croacia llega al primer duelo de la Eurocopa con la esperanza de acabar con el maleficio que le persigue en este torneo.

Porque, si bien en los últimos Mundiales y Liga de Naciones ha sido fija en las últimas rondas, el torneo continental europeo se le atraganta, con el recuerdo del mejor resultado en la edición de 2008, en cuartos de final, primera ronda de eliminación cuando no se jugaban octavos. Se quedó en fase de grupos en 2012, encuadrada también con España; perdió en los octavos de 2016 ante Portugal; y cedió en los octavos de 2021 ante España, su bestia negra en los últimos años.

De aquella Croacia de 2008 queda ya poco. Solo Luka Modric, que con 175 internacionalidades es el jugador con más partidos como absoluto. Una leyenda ante el que es probablemente su último gran torneo, su última gran oportunidad de culminar una carrera brillante y de poner la guinda del pastel de una generación dorada del fútbol croata.

Liderando la vieja guardia, escoltado por Brozovic y Kovacic -que pese a su juventud pertenece a este grupo por su experiencia con la selección-, Modric, que solo ha ganado una vez a España en los seis partidos en los que ha tenido minutos, se servirá también del buen momento de los más jóvenes para poder poner en aprietos a la Roja.

Especial importancia tendrán en este sentido los laterales. Josko Gvardiol, aunque puede actuar como central y no se ejercitara este jueves por una ampolla en su pie, será titular y apunta a ser el lateral izquierdo emparejado con Lamine Yamal, en lo que se presenta como el duelo más importante del partido. Por el otro lado, Stanisic, lateral propiedad del Bayern pero cedido en el Leverkusen, intentará frenar a Nico Williams.

Con Livakovic bajo palos como fijo, portero que se crece en las grandes citas, y con Ante Budimir como principal candidato a ser el '9' titular, el seleccionador Zlatko Dalic, asistido por Mario Mandzukic, apunta a alinear el mismo once que derrotó a Portugal hace apenas unos días.

Croacia tiene sed de revancha por la final de la Liga de Naciones perdida en 2023. Quiere quitarse la espina de las malas actuaciones en la Eurocopa y empezar con buen pie el que puede ser el último baile de Modric en un torneo mayor con la selección.