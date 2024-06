La figura de la Selección Colombia que ve a James Rodríguez como un “hermano mayor”

La Selección Colombia está lista para la Copa América 2024, con los 26 jugadores ya confirmados para el certamen internacional, tras confirmarse la salida del defensor Yerson Mosquera y el mediocampista Sebastián Gómez. Este viernes, además, se dio la rueda de prensa previo al duelo contra Bolivia que será este sábado, y una de las figuras del combinado patrio habló de la importancia de James Rodríguez.

El zaguero central nacido en Guachené, Yerry Mina, se refirió a sus sensaciones de volver a disputar un torneo como el que se avecina con la ‘tricolor’, pero también tuvo palabras de elogio para su amigo y compañero, James Rodríguez.

“Yo siempre lo he dicho que cuando James se coloca esta camiseta es otro jugador, fantástico. Yo que compartí con él en Everton tengo que agradecerle mucho por como se entrena, por como es dentro y fuera del campo, es un profesional y yo que lo conozco muy de cerca sé que es un líder positivo, que te lleva a ganar. Él te dice cosas para mejorar, hasta en la comida y los pequeños detalles. Ha sido como un hermano mayor para hacerme crecer y solo tengo agradecimientos", dijo Yerry Mina sobre el '10' de la Selección Colombia.

Acá más declaraciones de Yerry Mina, jugador de Selección Colombia:

*Su emoción de estar en Copa América y la competencia con los otros defensores

"Agradecerle a Dios por permitirme estar aquí compartiendo en una nueva Copa América, eso es maravilloso porque no se juega todos los días. Es lindo tener competencia, tener al lado estos grandes defensores que son de los mejores del mundo como Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, porque esto se exige y te lleva a lo máximo a ser cada día mejor, todos queremos aportar, al que le toque actuar va a dejar todo en el terreno de juego y estoy feliz de estar acá. Estoy a disposición del profe ya sea adentro o afuera".

*La salida de Yerson Mosquera y Sebastián Gómez

"La verdad es que ha sido una decisión muy difícil para el cuerpo técnico porque todos estamos intentando aportar nuestro grano de arena, es difícil estar en la posición de ellos. Yerson ha sido un jugador que ha venido creciendo en los últimos tiempos, pero le hemos hablado mucho, lo tenemos cerca, le hablamos y está motivado para lo que se viene y por ahí si se le da la oportunidad el sabe que hace parte de este proceso y ha sido fundamental cuando le ha tocado. Le agradezco ser como es, no solo como profesional sino como persona".

*La Selección Colombia es una familia

"Yo creo que es muy lindo encontrarse con compañeros que venimos hace mucho tiempo y otros nuevos, de corta edad que la están rompiendo, cuando estás en el terreno de juego se ve la humildad. Hay mucho respeto, el compañerismo y eso nos tiene unidos, estamos todos de un mismo barco y eso es lo importante. Seguir las indicaciones del profe y tratar de sacar esta camiseta adelante".

*Yerry Mina no tiene presión en la Copa América

"Presión no, responsabilidad siempre, lo mismo es que venimos con un objetivo claro, hemos venido trabajando cada partido para consolidarnos como familia, grupo y equipo. Estoy feliz de ser parte de esta convocatoria porque no es fácil estar acá, para el profe tomar una decisión de quien esté y quien se queda afuera. Vamos paso a paso, con humildad, haciendo lo que venimos haciendo y Dios quiera que podamos levantarla, pero nosotros vamos paso a paso y con la fe intacta que se nos de".