Esposa de Emiliano 'Dibu' Martínez salió en defensa del arquero, tras la fuerte sanción

Continúan las repercusiones por la sanción que le impusieron a Emiliano 'Dibu' Martínez. Recordemos que el arquero de Selección Argentina fue suspendido por dos fechas, por "comportamiento ofensivo y la violación de los principios del juego limpio". Razón por la que no podrá estar contra Venezuela, el jueves 10 de octubre, y tampoco frente a Bolivia, el martes 15 del mismo mes.

Las conductas a las que se hacen referencia, se presentaron, en primera instancia, en medio de los festejos, tras ganarle a Chile. Allí, el guardameta hizo un gesto con el trofeo de la Copa América, el cual no gustó para nada. Eso sí, se debe aclarar que es algo suele hacer y que empezó cuando dio la vuelta olímpica en el Maracaná. Sin embargo, no fue bien visto y causó un castigo.

Posteriormente, en el reciente compromiso frente a la Selección Colombia, en Barranquilla y donde la 'albiceleste' cayó 2-1, golpeó una cámara de TV. Esto también llevó a que la FIFA tomara cartas en el asunto. Así las cosas, el entrenador, Lionel Scaloni, deberá buscar alternativas en el arco, pensando en mantener la seguridad bajo los tres palos en dos partidos cruciales para sus objetivos.

Mientras que se conoce la convocatoria de Argentina, las reacciones no paran por lo ocurrido con Emiliano 'Dibu' Martínez. En esta ocasión, quien habló fue su esposa, Mandinha, quien es la CEO y diseñadora de interiores. Su mensaje llegó a través de las redes sociales, en respuesta a la publicación del futbolista, quien había escrito unas palabras, donde se disculpaba y apoyaba al equipo.

Emiliano 'Dibu' Martínez, guardameta de la Selección Argentina, en acción de juego en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Publicidad

"Todos los que te conocemos de verdad sabemos el gran hombre que eres, el corazón grande que tienes. Eres un amigo de verdad, maravilloso hijo, padre y esposo. Orgulloso de ti hoy y siempre", fue el mensaje de su pareja en la cuenta de Instagram, ante lo que dijo el guardameta 'albiceleste'. "Acepto la sanción y pido disculpas si ofendí a alguien", empezó en su relato sobre el caso.

"El momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha con el dolor de no poder estar. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender a nadie más y enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston villa", sentenció.