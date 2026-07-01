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Gol Caracol  / 🔴 Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, EN VIVO HOY: minuto a minuto del juego del Mundial 2026
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🔴 Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, EN VIVO HOY: minuto a minuto del juego del Mundial 2026

Este miércoles, en el Levi's Stadium, en Santa Clara, Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina lucharán por un cupo a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 1 de jul, 2026
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Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - Mundial 2026.
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - Mundial 2026.
AFP.
REFRESCAR
  • 07:07 p. m. - PITAZO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en el estadio de Santa Clara.

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  • 06:48 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Bosnia

  • 06:46 p. m. - PREVIA
    La titular de Estados Unidos

  • 05:16 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por Directv Sports.

  • 05:15 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 7:00 p.m. (hora Colombia).

  • 05:14 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre norteamericanos y europeos.

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