🔴 Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, EN VIVO HOY: minuto a minuto del juego del Mundial 2026

Inició el partido
Rodó la pelota en el estadio de Santa Clara.
Rodó la pelota en el estadio de Santa Clara.
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#FIFAWorldCup— Fútbol Bosnio 🇧🇦 (MODO MUNDIAL 🏆) (@FBosnio) July 1, 2026
🇺🇸Estados Unidos
🇧🇦Bosnia-Herzegovina
Aca están los 11 elegidos por Sergej Barbarez para el histórico encuentro en San Francisco.
-Línea de 5, con el regreso de Muharemovic
-Bajraktarevic al banco
-Gigovic reemplaza a Basic
¡DALE BOSNIA!#BiH 🇧🇦 pic.twitter.com/eQK3eXhaGD
RED WHITE & BLUE FOR THE ROUND OF 32! 🇺🇸#USMNT x The @HomeDepot pic.twitter.com/JBxpH4CQiY— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 1, 2026
El encuentro será transmitido por Directv Sports.
La pelota rodará a las 7:00 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre norteamericanos y europeos.
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