Exjugador de Junior se metió en líos y se peleó con policías, que le dieron descarga eléctrica

Un exjugador del Junior de Barranquilla se vio involucrado en las últimas horas en una pelea con policías; todo quedó captado en video y se ha hecho viral. El personaje es Jámerson Rentería y los hechos acontecieron el 5 de junio en el municipio de Soledad, Atlántico, los uniformados utilizaron una pistola taser para reducirlo. Se conoció que se abrió una indagación preliminar por supuesto caso de abuso de poder por parte de los uniformados.

Rentería, que también lució los colores del Real Cartagena, según se escuchó en el clip, estaba grabando un contenido para las plataformas digitales y a continuación fue interceptado por unos agentes que le jalaron y le quitaron la camiseta que llevaba puesta. El exJunior se defendió, mostrando su evidente malestar; se vio bastante exaltado. Al parecer hubo un disturbio en un sector cercano, la policía hizo presencia procediendo a requisar a los presentes.

En medio de todo esto, otro uniformado apareció por detrás y terminó por bloquearlo, Jámerson continuó en su intención de zafarse, pero luego entró en escena otro agente y éste le aplicó una descarga eléctrica con un arma taser que lo dejó en el suelo y procediendo a ponerle unas esposas, ante la indignación de todos en el lugar. El video circuló rápidamente en las redes y generó rechazó, ya que muchos usuarios consideraron que hubo abuso de poder.

#Colombia ⚖️El pasado 5 de junio de 2025, Jamerson Rentería, exfutbolista colombiano conocido por su paso por clubes como Junior de Barranquilla y Real Cartagena, protagonizó un altercado con la Policía en Soledad, Atlántico. Rentería fue detenido por las autoridades. #Rentería pic.twitter.com/12XzrtByGw — Vanguardia (@vanguardiacom) June 6, 2025

Se abrió indagación por abuso de poder

Publicidad

Reporta el periódico 'El Heraldo' que la Policía Metropolitana de Barranquilla hizo la apertura de una indagación preliminar en el ámbito disciplinario para esclarecer lo ocurrido en el barrio Los Manantiales de Soledad en donde estuvo implicado Jámerson Rentería, quien hoy día es creador de contenido.

"Nosotros no teníamos nada que ver con la pelea, solo nos estábamos riendo por lo que pasaba a lo lejos. Aun así, llegaron los policías y empezaron a requisarnos. Yo me alcé la camisa, colaboré, pero el trato fue grosero desde el principio. He aceptado requisas antes, no me niego si se hace con respeto. Pero esta vez me señalaron, me requisaron solo a mí y terminaron agrediéndome sin razón. Esto no puede seguir pasando", esas fueron las declaraciones de Rentería al diario anteriormente citado.