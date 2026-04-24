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Gol Caracol  / Fabián Vargas es nuevo embajador de Luckia en Colombia

Fabián Vargas es nuevo embajador de Luckia en Colombia

Luckia Colombia anuncia a Fabián Vargas como nuevo embajador de marca, destacando su trayectoria y valores como disciplina, liderazgo y juego limpio.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Fabián Vargas, embajador de Luckia
Fabián Vargas, embajador de Luckia
Cortesía

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