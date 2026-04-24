Fabián Vargas es nuevo embajador de Luckia en Colombia

Luckia Colombia anuncia con orgullo la incorporación de Fabián Vargas, una de las grandes leyendas del fútbol colombiano, como su nuevo embajador de marca. Este nombramiento refuerza el compromiso de la compañía por vincularse con referentes que representan valores como la disciplina, la pasión y el juego limpio.

El otrora volante bogotano tuvo una carrera deportiva de grandes logros en nuestro país e igualmente a nivel internacional, en donde se mostró como un jugador corajudo, entregado y con una depurada técnica y visión de juego. Para destacar que defendió los colores de clubes de nuestro país como América de Cali, Millonarios y La Equidad y en el exterior jugó en Boca Juniors e Independiente de Argentina; Internacional, de Brasil; Almería, de España; AEK Atenas, de Grecia; y Barcelona, de Ecuador.

Vargas tiene en su palmarés títulos en el fútbol profesional colombiano y más allá de nuestras fronteras ganó Copa Merconorte, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Intercontinental, y Mundial de Clubes, todo un lujo para el nuevo embajador de Luckia Colombia.

Fabián Vargas, reconocido por su destacada trayectoria tanto en el fútbol colombiano como internacional, se convierte en la imagen oficial de la marca, aportando su carisma, liderazgo y cercanía con el público. Su historia de esfuerzo y éxito lo posiciona como un símbolo de inspiración para millones de aficionados.



“Es un honor unirme a Luckia Colombia, una marca que apuesta por la innovación y el entretenimiento responsable. Estoy muy entusiasmado por este nuevo reto y por conectar con los seguidores desde una perspectiva diferente”, expresó Vargas.

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Con esta colaboración, Luckia Colombia continuará desarrollando iniciativas y experiencias únicas para sus usuarios, fortaleciendo su posicionamiento en el sector del entretenimiento y el juego.

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