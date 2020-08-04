Síguenos en::
Gol Caracol  / Fabián Vargas

Fabián Vargas

  • Selección Colombia
    James Rodríguez y Luis Díaz en Selección Colombia - Foto:
    AFP
    Exclusivo
    Selección Colombia

    "El partido contra Bolivia sirve para que la gente vuelva a creer en la Selección Colombia"

    Un campeón de Copa América con la Selección Colombia habló con Gol Caracol y dio sus sensaciones de lo que será el partido contra Bolivia, este jueves, en el Metropolitano.

  • Fabián Vargas, exjugador de Millonarios
    Fabián Vargas, exjugador de Millonarios
    Archivo de Colprensa
    Fútbol Colombiano

    "Sorprende el cambio de discurso en Millonarios; ahora, dicen que ganar títulos no es importante"

    Fabián Vargas reveló la idea que le habían vendido en 2014, cuando jugó en el 'embajador', y cómo nada se cumplió.

  • Fabián Vargas y Andrés Pérez
    Fabián Vargas y Andrés Pérez - Foto: Secretaria Deportes de Cali<br/>
    Gol Caracol

    Así fue el partido de despedida de Andrés Pérez y Fabián Vargas, en Cali

    El jueves, ambos futbolistas disputaron un clásico vallecaucano de América y Cali para ponerle fin a sus carreras.

  • Radamel Falcao García, en Rayo Vallecano
    Radamel Falcao García, en Rayo Vallecano
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    "Falcao García es un ejemplo de vida, brilla en su carrera sin hacerle daño a nadie"

    Esas palabras fueron de Fabián Vargas, exjugador de la Selección Colombia y de varios clubes del mundo.

  • Fabián-Vargas.jpg
    Fabián Vargas, exjugador de la Selección Colombia.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Fabián Vargas: "El tercer puesto no sirve para nada, el colombiano no sabe enfrentar a los grandes"

    El exmediocampista de la Selección Colombia analizó lo que fue una "buena participación" de la 'tricolor', en la Copa América.

  • Fabián Vargas y 'Pecoso' Castro
    Fabián Vargas tuvo al 'Pecoso' Castro como entrenador en el América
    Fútbol Colombiano

    “Un burro”, Fabián Vargas respondió así ante las críticas por sus comentarios al ‘Pecoso’ Castro

    Al exmediocampista le llovieron mensajes de todo tipo después de la declaración que hizo sobre el entrenador y tras la posterior respuesta de este.

  • 311863_fabian_vargas_060519_cole.jpg
    Fabián Vargas es noticia en Ecuador. COLPRENSA
    Fútbol Colombiano

    “Fabián Vargas no tiene códigos, nunca se quejó de frente con ‘Pecoso’ Castro y ahora sale a hablar”

    Juan Carlos Conde, quien trabajó por más dos décadas con el reconocido técnico colombiano, le salió al paso de las críticas que hizo el exmediocampista de Boca Juniors.

  • 311863_fabian_vargas_060519_cole.jpg
    Fabián Vargas es noticia en Ecuador. COLPRENSA
    Fútbol Colombiano

    Fabián Vargas confesó que por Fernando ‘Pecoso’ Castro alcanzó a odiar el fútbol

    El exjugador bogotano, ahora panelista en ‘ESPN’, contó su mala experiencia con el reconocido entrenador.

  • Andrés Pérez, futbolista bogotano
    Andrés Pérez en sus pasos por Santa Fe y Millonarios - Fotos: Colprensa
    Colprensa
    Fútbol Colombiano

    ¡Feliz cumpleaños, Bogotá! acá los jugadores 'rolos' más importantes de los últimos años

    GolCaracol.com le presenta acá a los hombres nacidos en la capital colombiana y que han trascendido en el fútbol colombiano e incluso a nivel internacional.

  • Fabián Vargas, exjugador colombiano
    Fabián Vargas en su paso por el Almería, de España - Foto: AFP
    Colombianos en el exterior

    ¿Por qué Fabián Vargas le dejó un negro recuerdo en la carrera a Iker Casillas?

    En un juego entre Almería, en donde jugaba el bogotano, y Real Madrid, se presentó un cruce verbal y un cara a cara, que aún se recuerda en el fútbol español. Hoy se dio el retiro de Casillas.

Chile vs. Uruguay, Eliminatorias Sudamericanas
Chile vs. Uruguay, Eliminatorias Sudamericanas
AFP
Gol Caracol

Chile empató 0-0 con Uruguay en Santiago y cerró las Eliminatorias como colero

Por tercera vez consecutiva, la ‘estrella solitaria’ se quedó por fuera de la Copa del Mundo y firmó su presentación más penosa en las Eliminatorias de los últimos 20 años.

Jugadores de la Selección Paraguay celebran su triunfo sobre Perú, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas
Jugadores de la Selección Paraguay celebran su triunfo sobre Perú, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas
AFP
Gol Caracol

Paraguay cerró las Eliminatorias con una histórica victoria: nunca había ganado allí

La fecha 18 de este certamen rumbo al Mundial 2026 quedará para la posteridad en las toldas de la Selección Paraguay, gracias a un gol de Matías Galarza.

Camila Osorio y Emiliana Arango.
Camila Osorio y Emiliana Arango.
Getty Images.
Tenis

Camila Osorio y Emiliana Arango avanzaron a la segunda ronda del WTA 500 de Guadalajara

Las tenistas colombianos Camila Osorio y Emiliana Arango comenzaron con pie derecho su camino en el Abierto de Guadalajara 2025.

Luis Díaz junto a sus compañeros en el Bayern Múnich.
Luis Díaz junto a sus compañeros en el Bayern Múnich.
AFP
Colombianos en el exterior

Bayern Múnich y Luis Díaz se ilusionan en Alemania por revelador pronóstico

Las principales ligas en Europa están en una nueva temporada, y en la Bundesliga, el Bayern Múnich ha tenido buen rendimiento. Luis Díaz y compañía se entusiasman por una predicción.

Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
Ciclismo

La etapa 17 de la Vuelta a España en peligro: no es por las protestas, hay otra 'amenaza'

La jornada de este miércoles en la Vuelta a España 2025 puede presentar una novedad que los organizadores ya están calculando y que los obligaría a tomar una decisión.

Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección de Brasil.
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección de Brasil.
AFP
Gol Caracol

Un Carlo Ancelotti resignado tras perder con Bolivia; "es muy difícil jugar aquí" en El Alto

El DT de la Selección Brasil, Carlo Ancelotti, generó sus conclusiones luego de caer frente a la 'verde'. De otro lado envió un mensaje por algunas decisiones arbitrales.

Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.
Ciclismo

Egan Bernal, el 'ave fénix' del ciclismo colombiano: ¡volando en la Vuelta a España!

El ciclista colombiano Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España 2025, firmando su 'resurrección' luego de los duros momentos que vivió por el accidente que sufrió en 2022.

Futbolista colombiano que jugó en la sub 20 y ahora es capitán en equipo español
Futbolista colombiano que jugó en la sub 20 y ahora es capitán en equipo español
Foto: AFP
Colombianos en el exterior

Con pasado en la Selección Colombia Sub-20 y ahora es exaltado en equipo del fútbol español

En el 'viejo continente', un jugador que pasó por la Selección Colombia Sub-20 recibió una novedad especial y no dudó en afirmar que la misma lo "llena de orgullo". ¡Atentos de quién se trata!

Miguel Terceros, la gran figura de la Selección Bolivia.
Miguel Terceros, la gran figura de la Selección Bolivia.
AFP
Gol Caracol

Miguel Terceros y su próxima misión con Bolivia; certificar el sueño del Mundial 2026

El talentoso número '7' de Bolivia terminó en el tercer lugar en la tabla de goleadores y ahora su apuesta es liderar en el repechaje a la 'verde' para volver a una Copa del Mundo.