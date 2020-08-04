Gol Caracol Fabián Vargas
"El partido contra Bolivia sirve para que la gente vuelva a creer en la Selección Colombia"
Un campeón de Copa América con la Selección Colombia habló con Gol Caracol y dio sus sensaciones de lo que será el partido contra Bolivia, este jueves, en el Metropolitano.
"Sorprende el cambio de discurso en Millonarios; ahora, dicen que ganar títulos no es importante"
Fabián Vargas reveló la idea que le habían vendido en 2014, cuando jugó en el 'embajador', y cómo nada se cumplió.
Así fue el partido de despedida de Andrés Pérez y Fabián Vargas, en Cali
El jueves, ambos futbolistas disputaron un clásico vallecaucano de América y Cali para ponerle fin a sus carreras.
"Falcao García es un ejemplo de vida, brilla en su carrera sin hacerle daño a nadie"
Esas palabras fueron de Fabián Vargas, exjugador de la Selección Colombia y de varios clubes del mundo.
Fabián Vargas: "El tercer puesto no sirve para nada, el colombiano no sabe enfrentar a los grandes"
El exmediocampista de la Selección Colombia analizó lo que fue una "buena participación" de la 'tricolor', en la Copa América.
“Un burro”, Fabián Vargas respondió así ante las críticas por sus comentarios al ‘Pecoso’ Castro
Al exmediocampista le llovieron mensajes de todo tipo después de la declaración que hizo sobre el entrenador y tras la posterior respuesta de este.
“Fabián Vargas no tiene códigos, nunca se quejó de frente con ‘Pecoso’ Castro y ahora sale a hablar”
Juan Carlos Conde, quien trabajó por más dos décadas con el reconocido técnico colombiano, le salió al paso de las críticas que hizo el exmediocampista de Boca Juniors.
Fabián Vargas confesó que por Fernando ‘Pecoso’ Castro alcanzó a odiar el fútbol
El exjugador bogotano, ahora panelista en ‘ESPN’, contó su mala experiencia con el reconocido entrenador.
¡Feliz cumpleaños, Bogotá! acá los jugadores 'rolos' más importantes de los últimos años
GolCaracol.com le presenta acá a los hombres nacidos en la capital colombiana y que han trascendido en el fútbol colombiano e incluso a nivel internacional.
¿Por qué Fabián Vargas le dejó un negro recuerdo en la carrera a Iker Casillas?
En un juego entre Almería, en donde jugaba el bogotano, y Real Madrid, se presentó un cruce verbal y un cara a cara, que aún se recuerda en el fútbol español. Hoy se dio el retiro de Casillas.