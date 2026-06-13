Vea el golazo de Vinícius Júnior, para el empate de Brasil vs. Marruecos, en el Mundial 2026

En el Met life Stadium de Estados Unidos, Brasil logró empatar el marcador ante Marruecos cerca de la media hora de partido, gracias al astro del Real Madrid.

En un rápido contra ataque, Viní Jr aprovechó la solitaria banda que dejó Hakimi por derecha, para driblar y dejar desconcertado al rival, para posteriormente sacar un gran remate y poner el 1-1 de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Vea acá el gol:

EL GOLAZO DE VINICIUS PARA PONER EL 1-1. 🇧🇷🫪 pic.twitter.com/y61RPd40O3 — Peseteiro (@jpeseteiroDT) June 13, 2026