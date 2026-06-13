Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el golazo de Vinícius Júnior, para el empate de Brasil vs. Marruecos, en el Mundial 2026

Vea el golazo de Vinícius Júnior, para el empate de Brasil vs. Marruecos, en el Mundial 2026

El astro del Real Madrid definió de manera exquisita ante el portero de Marruecos, para marcar el empate parcial de Brasil en el Mundial 2026. Vea el gol acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de jun, 2026
Comparta en:
golazo de Vinícius Júnior para el empate de Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026
golazo de Vinícius Júnior para el empate de Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026
AFP

En el Met life Stadium de Estados Unidos, Brasil logró empatar el marcador ante Marruecos cerca de la media hora de partido, gracias al astro del Real Madrid.

En un rápido contra ataque, Viní Jr aprovechó la solitaria banda que dejó Hakimi por derecha, para driblar y dejar desconcertado al rival, para posteriormente sacar un gran remate y poner el 1-1 de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Suiza vs Catar en el Mundial 2026
Gol Caracol

A la Selección Suiza le sacaron el triunfo del bolsillo en Mundial 2026; Catar igualó 1-1, al final

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia.
Gol Caracol

¿Cuál es el técnico mejor pagado del Mundial 2026 y qué lugar ocupa Néstor Lorenzo?

Vea acá el gol:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección Brasil

Selección Marruecos

Vinícius Júnior

Publicidad

Publicidad

Publicidad