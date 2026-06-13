¿Por qué Julián Quiñones no jugó para la Selección Colombia?; Ramón Jesurún lo reveló

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, confirmó este sábado que la selección cafetera intentó convocar en algún momento al delantero Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah saudí, y al central Christian Mosquera, del Arsenal, pero ellos eligieron representar a México y España, respectivamente.

"A Julián Quiñones el técnico mismo (de Colombia, Néstor Lorenzo) lo llamó, lo convocó. Inicialmente dijo que sí, pero después nos llamó y manifestó que prefería jugar para la selección de México", expresó el presidente de la FCF en una entrevista con el canal Win Sports.

Quiñones, nacido en el municipio colombiano de Magüí Payán (suroeste) y quien anotó el primer gol del Mundial en el partido en el que México venció 2-0 a Sudáfrica, "siempre estuvo en el radar del profesor Lorenzo".

"Su decisión personal era que prefería jugar con la selección de México, hay que respetarla. Lo mismo pasó con el jugador Mosquera, con la selección de España, finalmente no fue convocado (por La Roja para el Mundial)", añadió Jesurún.



Julián Quiñones con la Selección Colombia Sub-20. Foto: AFP

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El directivo reveló que el exfutbolista Amaranto Perea, asistente de Lorenzo, conversó con Mosquera en Europa y el jugador le respondió que "su sueño era jugar con la selección española".

"Entendible porque nació allá, creció allá y se desarrolló allá. En ambos casos, de forma contundente, ha sido muy claro que (...) la decisión por la que no están acá es de esos jugadores", expresó el presidente de la FCF.

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Colombia hace parte del Grupo K del Mundial y debutará el próximo contra Uzbekistán en Ciudad de México. Luego se enfrentará con la República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la primera fase de la Copa del Mundo con Portugal en Miami el 27 de este mes.