Fredy Guarín y nuevo conmovedor mensaje en redes; "no es fácil, no soy perfecto"

Fredy Guarín es uno de los nombres más recordados del fútbol colombiano en la última década. Su talento, fuerza y entrega en el mediocampo lo convirtieron en una pieza clave de la Selección Colombia que, bajo la dirección de José Néstor Pékerman, logró la histórica clasificación al Mundial de Brasil 2014, rompiendo una sequía de 16 años sin participación en Copas del Mundo.

Nacido en Puerto Boyacá (Boyacá), Guarín comenzó su carrera profesional en el Atlético Huila, pero rápidamente demostró condiciones para llegar más lejos. Su paso por Envigado lo catapultó a una carrera internacional que incluyó clubes de gran prestigio como Boca Juniors (Argentina), Saint-Étienne (Francia), Porto (Portugal) —donde ganó títulos y dejó una huella imborrable— e Inter de Milán (Italia), donde jugó por varias temporadas en el más alto nivel del fútbol europeo.

Posteriormente, Guarín continuó su carrera en el fútbol asiático con el Shanghái Shenhua de China, y también militó en el Vasco Da Gama de Brasil y Millonarios. En cada equipo mostró su potencia, técnica y liderazgo, cualidades que lo destacaron como uno de los mediocampistas más completos de su generación.

Sin embargo, más allá de los éxitos deportivos, la vida de Fredy Guarín también ha estado marcada por momentos difíciles. Los excesos y problemas personales afectaron su carrera y lo llevaron a un punto crítico. El consumo de alcohol y episodios de indisciplina salieron a la luz, lo que obligó al exjugador a detenerse y buscar ayuda profesional. Con valentía, Guarín reconoció públicamente su adicción y comenzó un proceso de rehabilitación que, hasta hoy, sigue enfrentando con determinación y esperanza.



El conmovedor mensaje que dejó Fredy Guarín

Fredy Guarín durante su reconocimiento en Estados Unidos. Fredy Guarín - Instagram.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista compartió un emotivo mensaje sobre su proceso de recuperación. En él, dejó claro que cada día representa una batalla, pero también una oportunidad para seguir adelante y no recaer.

“He tenido unos días importantes, unos días de mucho aprendizaje, de mucha fortaleza y unos días donde hay que tomar decisiones. Tengo la fortuna de que en estos 15 meses en sobriedad y recuperación, trabajando día a día, no he dejado de hacerlo y tengo la capacidad y las herramientas para tomar buenas decisiones”, comenzó diciendo en un video en su cuenta de Instagram

Y continuó: “Dios me reafirma que las cosas van por buen camino, que cada situación que llega es porque tengo la capacidad de afrontarla y de que voy a tomar muy buenas decisiones, no tengo dudas. No es fácil, se los tengo que decir, es triste y da un poco de desilusión, pero nos estamos preparando para esto. Ya me preparo más y el tema es que hay que evolucionar frente a cada situación”.

Finalmente, Guarín fue contundente al señalar que, aunque no es perfecto y sigue cometiendo errores, su prioridad es avanzar: “Ese pasado oscuro lo veo con mucho dolor y me da miedo. Entonces hoy tengo este presente y, aunque es doloroso, debo afrontarlo. Lo gestiono, quizás de una forma lenta, pero más segura. Y esa es la clave: a mis tiempos, a mi ritmo”.

Su testimonio, lejos de mostrar debilidad, refleja la fuerza de alguien que ha decidido reconstruirse desde lo más profundo. Fredy Guarín no solo fue un referente en la cancha, hoy también lo es fuera de ella, demostrando que siempre se puede volver a empezar.