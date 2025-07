Tadej Pogacar no se conforma con nada: retó a Jonas Vingegaard, tras ganar el Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar, ganador del Tour de Francia, aseguró que le gustaría saltarse alguna edición de la ronda gala, que considera "demasiado estresante", para centrarse en otras carreras, pero confirmó que el año que viene defenderá su título.

"El Tour es la mayor carrera ciclista del mundo. Pero causa demasiado estrés a los corredores. Me gustaría no disputar una temporada para intentar otras carreras, pero sé que será difícil. Me verán en el Tour el año próximo para defender mi título", dijo en una entrevista con L'Équipe efectuada esta mañana, antes del inicio de la última etapa.

¿Será la primera gran batalla de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en el Tour de Francia 2025? afp.

Si gana un Tour más, Pogacar igualaría con Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, pero aseguró que eso no es para él un objetivo.

Publicidad

"He llegado a un punto en el que me he probado a mi mismo que puedo tener buenos resultados. Ahora trato de concentrarme en otras cosas, en mi vida, en disfrutar del ciclismo. Y si bato récords históricos será formidable, pero no es mi objetivo", agregó.

El esloveno también se refirió a su retirada del pelotón, que podría tener lugar tras los Juegos de Los Ángeles de 2028.

Publicidad

"No planifico mucho, todavía tengo un contrato largo (hasta 2030). No pienso retirarme pronto, pero tampoco me veo estar muchos años más. Los Juegos de Los Ángeles son uno de mis objetivos, lo que me lleva a dentro de tres años", señaló Pogacar, que para entonces tendrá casi 30.

"Entonces quizá empiece a pensar en mi retirada, ya veremos. Pero si puedo correr como ahora, con un equipo tan fuerte y un entorno tan presente,... No pienso tanto en mi futuro. Trato de disfrutar el momento", dijo.

Pogacar ni confirmó ni desmintió su participación en la Vuelta a España, pero dejó muchas dudas: "Espero con impaciencia el Criterium de Komenda, en mi casa, el 9 de agosto. Es algo diferente. No miro más allá porque apenas termino el Tour. Me quedan objetivos de aquí al final de la temporada, pero no muchas carreras. Luego voy a hacer un corte, disfrutar de un momento de reposo y pensar en preparar la siguiente temporada. Sobre todo en la París-Roubaix, que quiero ganar. Este año, en mi primera participación, me pareció una locura y mi segundo puesto fue increíble. Quiero volver".