A David González le preguntaron por Efraín Juárez y se fue de frente: ¿qué dijo?

A horas de que ruede la pelota en el estadio Atanasio Girardot, David González habló en rueda de prensa y analizó lo que será el duelo frente a Atlético Nacional, con quien definirá el título de la Liga BetPlay II-2024.

No obstante, finalizando la rueda de prensa, hubo un periodista mexicano que le preguntó al entrenador de Tolima por Efraín Juárez , estratega que le había ‘tirado’ en el duelo de ida, luego del ‘tenso’ enfrentamiento que hubo con Alfredo Morelos.

Sin embargo, dejando atrás toda disputa o molestia, David González se refirió entre elogios al entrenador de Atlético Nacional, quien en la conferencia de prensa pasada lo había retado al ‘pijao’ a “tener la valentía de reconocer su error”, por haber insultado al ‘búfalo’, cuando se disponía a ingresar al campo.

Efraín Juárez - DT de Nacional. Pantallazo RDP de Nacional.

“Efraín Juárez es un técnico que en poco tiempo ha hecho muchas cosas, que ha pasado por momentos un poco difíciles, por situaciones un poco extrafutbolísticas. Supongo que es su manera de ser e idiosincrasia; a lo mejor aquí la gente no estaba muy acostumbrada a ello y puede que le haya generado un poco de inconveniente”, indicó de entrada el entrenador de Tolima, que habló de los problemas en los que ha estado envuelto el mexicano.

De todas maneras, González elogió a Juárez, enfatizando en que ha sabido darle la vuelta a la situación, tanto, que está próximo a disputar su cuarta final en menos de un mes: “Él supo pasar esas cosas, ahora está disputando una nueva final en menos de dos semanas; un logro muy grande”.

Para concluir, David González también se refirió a lo que espera del encuentro, este domingo, en el Atanasio Girardot; esto, correspondiente a la gran final de vuelta en el fútbol colombiano: “En realidad somos dos equipos que tienen cosas muy similares, a la hora de atacar y ocupar espacios, definitivamente el que esté más concentrado y mejor en las vigilancias y todo este tipo de cosas, harán que uno termine ganando. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y Efraín Juárez el suyo”.

¿Qué le dijo Efraín Juárez a David González?

“Jamás yo en la vida insultaría a un jugador del equipo contrario y hoy (el pasado miércoles) pasó esto en la cancha y me duele porque lo jugadores son como mis hijos y eso sí que yo no lo puedo permitir. Yo no puedo permitir que un entrenador de otro equipo le llame de una manera tan ‘fea’ a un jugador mío. Esto va más allá de un simple juego; es educación, es respeto, son valores de vida, que luego se trasladan la cancha y ojalá tengamos la valentía de aceptar y reconocer en qué nos equivocamos. Yo no voy a decir qué pasó, pero ojalá tengamos la valentía de reconocerlo”.

Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional. Foto: Colprensa.

Esas fueron las palabras del mexicano hacia el estratega tolimense, por haber insultado a Alfredo Morelos, en el terreno de juego.