"A Junior llego a ganar títulos": defensor arribó a Barranquilla prometiendo 'maravillas'

Daniel Rivera, defensor central de Fortaleza y uno de los más destacados en laLiga BetPlay, durante este 2024, ya arribó a Barranquilla, donde en las próximas horas deberá presentar los exámenes médicos, para finiquitar su fichaje por el Junior.

Y justamente, en su arribo al aeropuerto, el bogotano atendió a varios medios locales, que le preguntaron por sus objetivos y sensaciones de cara a este nuevo proyecto: “Estoy feliz, contento, ya realizaremos los exámenes médicos, esperando que todo salga bien y bueno, contento de poder estar acá”.

“La verdad es que estoy muy feliz, muy contento de poder llegar al Junior, es el equipo de toda una región y quiero poder quedar en la historia del club. Por ahora voy a presentar los exámenes médicos y lo del contrato lo hablaremos después de ello. Yo vengo a aportar trabajo, disciplina, resiliencia y el siempre ir a más. Junior es grande, está acostumbrado a ganar títulos y eso quiero hacer, venir a ganar títulos”, agregó Daniel Rivera, quien está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista ‘tiburón’.

🎙️ “Estoy feliz, contento. Quiero llegar a quedar en la historia de este club”.



👉 “Trabajo, disciplina y resilencia, este equipo está acostumbrado a ganar títulos y eso quiero hacer”.



Daniel Rivera arribó esta mañana a la ciudad de Barranquilla, a la espera de realizarse… pic.twitter.com/eUZjq0tsc3 — Habla Deportes (@HablaDeportes) December 16, 2024

Ya referente a la parte contractual, el defensor prefirió no dar muchos detalles; por el contrario, habló sobre su adaptación y objetivos: “Ahora vamos a mirar, a terminar de cuadrar unos pequeños detalles en la parte contractual. La negociación y el interés fue por parte de mis representantes. Ellos terminaron cuadrando todos los detalles y ya fue el comunicado que me dieron a mí y gracias a Dios se dio”.

Publicidad

“Por el momento no he recibido ningún consejo sobre el tema de la humedad, pero cualquier consejo que venga, bien recibido. Todavía no he tenido con ninguno de los jugadores. Obviamente dentro del radar está el referente Carlos Bacca, Didier Moreno y Edwin Herrera, entre otros. Cuando enfrenté al Junior siento que me fue bien, hice cosas buenas y ahí fue donde llamé la atención de ellos”, agregó Rivera.

Cabe destacar que, en caso que se concrete su llegada al Junior, Daniel se convertiría en el primer fichaje del 'tiburón' para el 2025.

Publicidad

*Otras declaraciones de Daniel Rivera:

¿En qué posición se siente cómodo en el campo?

“Me desempeño bien por ambos perfiles, me siento cómodo por ambos. No tengo ningún lío con ese tema”.

Daniel Rivera en Pereira vs Fortaleza - Foto: Colprensa

¿Qué mensaje le envía a la hinchada?

“A la hinchada, que es una hinchada grande, que ya me han acogido por medio de mensajes muy bien, estoy agradecido de ellos, siento el respaldo de ellos hacia mí y que vengo a dar todo lo mejor de mí. Vengo a demostrar con trabajo”.

¿Cómo será su proceso de adaptación a Barranquilla?

“La adaptabilidad empieza a partir de la hidratación. Obviamente sé del tema de la humedad que se presenta aquí en la ciudad, también del calor, pero ya no me preocupo por eso; yo vengo es a adaptarme”.