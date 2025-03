Arnulfo Valentierra: "A la jugada de Néyser Villarreal le estamos dando mucha transcendencia"

Millonarios logró un triunfo importante en el clásico bogotano contra Independiente Santa Fe, al que derrotó 2-0 en el Nemesio Camacho El Campín, con goles de Luis Marimón y Kevin Palacios, que aliviaron las cargas para David González, que viene siendo cuestionado desde que tomó el cargo como entrenador del club 'embajador'.

No obstante, más allá del resultado, el encuentro estuvo marcado por polémica tras la jugada de Néyser Villarreal, que sobre los 76 minutos, cuando el partido estaba 2-0, se paró encima de la pelota, situación que causó el malestar en los futbolistas de Independiente Santa Fe, que le reclamaron airadamente al delantero, en especial Hugo Rodallega , que se vio bastante molesto con la acción.

Arnulfo Valentierra salió en defensa de Villarreal

Arnulfo Valentierra, exjugador de Colombia. Getty Images

El barranquillero fue una de las zurdas más prodigiosas que deleitó a propios y extraños en el fútbol colombiano, su exquisitez con la pelota también lo dio a conocer en el continente con la camiseta de Once Caldas, con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores en 2004.

Publicidad

El exjugador se refirió, en diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', a la controversia generada por la jugada que está dando de qué hablar en los diferentes estadios del país. Valentierra considera que se está armando una tormenta en un vaso con agua con lo sucedido por Néyser Villarreal, que tuvo una positiva actuación contra Independiente Santa Fe.

"Vi el partido, y cuando este muchacho hace esa jugada me pareció normal, en la jugada nadie dice anda, pero el que estaba lejos era Rodallega. Quien vino rápido fue el árbitro a ponerle la amarilla, al niño, porque es un niño, hacer eso es una jugada del fútbol, pero hay otros que no lo ven como lo veo yo. ¿Ahorita estamos tan susceptibles porque ya son otros tiempos, la pregunta es, sería igual si fuera igualado el partido? ¿También sería amarilla, también sería provocación?", dijo el exjugador de la Selección Colombia.

Publicidad

Y agregó: "le estamos dando mucha transcendencia, que es normal, hace parte del espectáculo, una jugadita que no da ni quita, hace parte del fútbol, Santa Fe debió buscar el resultado, pero se fueron a matar a ese muchacho, por ejemplo lo que es Neymar, lo hacen jugadores diferentes".

De igual manera, Valentierra mostró su inconformidad con el juez encargado de impartir justicia: "Para mí no es nada raro, depende el rival y como toque la situación en el partido, lo que a mí me enfureció fue la reacción del árbitro y de los jugadores de Santa Fe, de Néyser me parece que tiene personalidad. Esas jugadas lo pueden hacer hasta defensas".