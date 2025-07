"A los dirigentes de Millonarios les da igual si se gana, empata o pierde; siguen ganando dinero"

Millonarios no saltó a la cancha en las dos primeras fechas de la Liga Betplay II 2025 y cuando muchos pensaban que ese tiempo le había servido al técnico David González para trabajar con sus jugadores; el equipo bogotano no ha entregado respuestas positivas en la cancha y así se han registrado un par de derrotas. Una de ellas con Llaneros en El Campín y la otra, contra La Equidad, en el estadio de Techo, con marcadores idénticos de 1-0.

De esa forma y ante esos resultados, se han escuchado críticas para los 'embajadores' de parte de la prensa capitalina e igualmente voces de inconformismo de los aficionados, que el lunes pasado salieron con muchas inquietudes de las gradas del escenario de Bogotá.

Y precisamente de este tema se presentó un debate en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu, y uno de los invitados fue Mario Vanemerak, extécnico y exjugador de los azules, quien fue de frente en sus apreciaciones.

"Acá hay que marcar la diferencia. El problema es que muchos llegan a Millonarios sin entender lo que representa la camiseta. Apenas llegan, se dedican a la farándula, a subir cosas a redes sociales y a perder el enfoque. Pero esto es Millonarios: acá se viene a sudar la camiseta, a correr, a jugar bien y a ganar títulos", dijo el argentino, apuntando contra el grupo de jugadores.

Además de eso, mucho se ha mencionado sobre refuerzos y nuevas caras para el conjunto bogotano, pero para Vanemerak no hay disposición desde la dirigencia de romper el mercado con grandes figuras. "A Millonarios les gusta eso, los jugadores que quedan libres, que vengan de préstamo, los que no hay que comprar, esos son los que le gustan a ellos, es ideal, ese es el momento ideal, al 'gratin' como les gusta a ellos, no invertir nada".

Vanemerak también cuestionó las decisiones de González y apuntó que "en estos momentos, Daniel Ruiz es mejor que Juan José Ramírez, que Mosquera, y de los que estaban jugando. No se puede jugar a especular, tienes que ir con los mejores que tengas, no importa lo que se pueda dar, sino el presente. Hay muchas cosas mal. Lo de anoche fue vergonzoso desde la alineación".



Un vistazo a lo que pasó con Falcao en Millonarios

"A Falcao había que rodearlo con dos extremos, y nunca los tuvo. Es un jugador que respeta, que cree en sus compañeros, pero hoy en día no hay un líder en Millonarios", remató Mario Vanemerak.