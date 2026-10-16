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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A los famosos dueños de Internacional de Bogotá se sumó nuevo inversionista, ¿quién es?

A los famosos dueños de Internacional de Bogotá se sumó nuevo inversionista, ¿quién es?

A través de sus redes sociales, el Internacional de Bogotá le dio la bienvenida a un nuevo inversor. ¡Acá le contamos todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Internacional de Bogotá en un partido por Liga BetPlay II-2026.
Internacional de Bogotá en un partido por Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial del Internacional de Bogotá

Internacional de Bogotá sorprendió este viernes con la noticia de que a su club se sumó un nuevo inversionista. El cuadro capitalino reveló esta grandísima novedad por intermedio de un comunicado en sus distintas plataformas digitales.

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Así las cosas, el estelar de los pormenores es Gersson Rosas, quien tiene una destacada trayectoria en la alta dirección de la NBA. El arribo de este inversor tiene como objetivo el fortalecer la estructura y potenciar el crecimiento deportivo e institucional del club bogotano.

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"Hoy le damos la bienvenida a Gersson Rosas, nuevo inversionista de Inter Bogotá. Gracias por creer en nuestra visión, por apostar por una forma diferente de hacer las cosas y por sumarte a construir esta historia. ¡Bienvenido a Inter Bogotá, Gersson!", se leyó en el breve comunicado de la escuadra de la Liga BetPlay II-2026, este viernes 16 de octubre.

Gersson Rosas, nuevo inversionista de Internacional de Bogotá.
Gersson Rosas, nuevo inversionista de Internacional de Bogotá.
Foto oficial de Internacional de Bogotá.

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Más detalles del nuevo inversionista de Inter Bogotá

Gersson Rosas es una de las figuras latinoamericanas más prominentes en la dirección ejecutiva del deporte de alto rendimiento. Nacido en Bogotá, emigró con su familia a Estados Unidos a los tres años de edad y se formó en la Universidad de Houston.

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Además, hizo historia al convertirse en el primer latinoamericano en ser nombrado Presidente de Operaciones de Baloncesto en una franquicia de la NBA. Durante su gestión en 2020, seleccionó a Anthony Edwards con el pick N.° 1 del Draft y contrató al entrenador Chris Finch.

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Igualmente, ha sido cazatalentos internacional para el equipo nacional de baloncesto de los Estados Unidos.

¿Quiénes son los otros inversionistas de Inter de Bogotá?

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Se encuentras Ryan Reynolds y Rob McElhenney, reconocidos actores y productores (dueños del Wrexham AFC) que ingresaron como accionistas y copropietarios para potenciar la marca global, el marketing y la narrativa del equipo bogotano. Además, de la actriz, directora de cine y televisión, y empresaria, Eva Longoria.

Nota escrita con ayuda de IA Gemini

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