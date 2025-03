"A Millonarios le están pasando cosas externas, pero si uno habla, te suspenden"

Millonarios no vive su mejor presente. El pasado sábado 22 de marzo, cayó 3-2 con Independiente Santa Fe , por la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2025 , y ese resultado lo dejó al borde del grupo de los ocho, con 16 puntos. Y es que, además de no convencer con su fútbol, los resultados tampoco lo acompañan. Por eso, los jugadores no ocultan su desazón.

"La verdad es que estamos muy tristes. Veníamos con mucha ilusión y fue un partido muy raro, pero bueno. Nos vamos un poco golpeados, pero sabemos que el fútbol siempre da revancha y el miércoles la tenemos, cuando otra vez enfrentemos a Santa Fe acá en El Campín", afirmó Santiago Giordana, quien atendió a los medios de comunicación en zona mixta.

Pero no fue lo único que dijo. En sus declaraciones, no ocultó su molestia con el arbitraje de Carlos Ortega, quien sancionó un penalti a favor de Millonarios, pero también le mostró la tarjeta roja a Juan Carlos Pereira . De hecho, tras la revisión en el VAR, expulsó al mediocampista y le quitó la roja a Leonardo Castro, a quien se la había mostrado en un inicio.

"A lo largo de la semana, trabajamos muy bien, le metemos y lo hablábamos en el camerino, que lo damos todo, pero hay veces donde pasan cosas extra a lo futbolístico que nos está pasando muy seguido. No quiero hablar mucho de ese tema, ya que después nos suspenden, nos sancionan al entrenador, nos cobran multa", añadió el delantero del club 'embajador'.

Recordemos que luego del encuentro contra Junior, donde perdieron 2-1, David González criticó a la terna arbitral y recibió una sanción. "Se ve que uno ya no se puede expresar, entonces es mejor no hablar para evitar y no tocar el tema ese y solo trabajar. Pasan cosas externas que ya no sabemos lo que debemos hacer", puntualizó Santiago Giordana sobre el tema.

Ahora, la mala noticia también pasó porque se lesionó. El atacante argentino entró al minuto 46 por Félix Charrupí, pero se tuvo que retirar al 67', dando paso a Stiven Vega por una molestia física. "Triste por eso, porque sentí un pinchazo en el isquiotibial. Vengo de dos días medio duros. Me levanté con una noticia triste en la familia y ya está", afirmó.

"Son cosas que pasan, somos seres humanos como todos ustedes, los periodistas, los hinchas y también nos pasan cosas, sentimos y no es fácil a veces. Tengo la desgracia de esa lesión y hay que seguir, no queda de otra. Uno piensa que la parte mental no afecta, pero todo influye. Uno dice que uno va por la camiseta, pero luego uno entra y pasa lo que pasa", dijo.