A jugador de Millonarios le tocó cerrar redes sociales; hinchas se metieron con su familia

Juan Carlos Pereira , jugador de Millonarios, ha sido uno de los principales afectados por la derrota frente a Santa Fe en el clásico capitalino, y más teniendo en cuenta que él se hizo expulsar en un momento crítico para el ‘embajador’, dejándolos con uno menos por un tiempo importante en cancha.

Evidentemente, las críticas y ‘ácidos’ comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales, donde le tiraron con todo al mediocampista, quien no tuvo más opción que cerrar sus cuentas para estar alejado de las negativas y hasta intimidantes palabras que le han llegado a escribir.

Es más; el mismoJuan Carlos Pereira lo confesó en zona mixta, ante la presencia de los medios de comunicación, revelando que su familia también “ha llevado del bulto”.

Juan Carlos Pereira, jugador de Millonarios Millonarios/Instagram

"Me interesa bastante la pregunta porque a eso iba. Mi situación en Millonarios nunca ha sido ni la mejor, ni la peor. Soy un jugador grande, que trata de asumir los retos porque esto es fútbol, unas veces te va muy bien y otras veces te va mal", indicó de entrada el mediocampista de 32 años, luego de que le preguntaran por su estado anímico y demás.

Publicidad

Sumado a eso, Pereira enfatizó en que en la mayoría de veces no ha sido un jugador del agrado para la afición azul, que en repetidas ocasiones le han tirado con todo: "He sido muy resistido por la hinchada, para nadie es un secreto, en estas últimas semanas he tratado de ser fuerte, incluso me he comunicado con varios y he dado explicaciones de que no es bueno pelear por redes sociales. Simplemente, trato de evitar eso con el bloqueo y todas esas cosas, pero me he sentido un poco dolido con eso porque trato de salir al campo y entregarlo todo".

Para concluir, Juan Carlos reveló que en varias oportunidades sus familiares también han sido víctimas de las persecuciones y ultrajes de la hinchada de Millonarios, quien, además de meterse con él, también ha atacado a los suyos verbalmente: "En ocasiones se han metido con mi familia, pero como estamos en una era y época en la que eso es normal, no salgo a dar esas declaraciones. Pero me he visto afectado con eso y, como buen profesional, trato de sacar provecho de eso, tomar las cosas de la mejor manera y ser muy resiliente”.

Publicidad

“Sí, he tenido problemas, no personales, pero sí con redes sociales y quiero decir que, como ser humano fuerte que soy, también le afecta a uno", concluyó el mediocampista ‘embajador’.