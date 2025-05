A Millonarios ‘se le cayó’ un titular: lesionado y es baja para inicio de cuadrangulares

Los partidos de la fecha 1 del grupo B de cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-I comenzarán este domingo 1 de junio, con Santa Fe vs Millonarios y Atlético Nacional vs Once Caldas, y a horas de esos compromisos el equipo ‘embajador’ sufrió una dura baja.

El técnico David González no podrá contar con uno de sus fijos en la nómina titular y que viene siendo importante en el ataque, a punta de goles y desborde.

Se trata de Kevin Palacios, quien sufrió problemas en una de sus rodillas y de esa manera quedó afuera para el arranque de los cuadrangulares finales, donde Millonarios jugará de visitante en El Campín, contra su clásico rival, Independiente Santa Fe.

En el comunicado dado por Millonarios, informaron que el habilidoso y veloz jugador “en el último entrenamiento de la semana presentó un trauma en su rodilla derecha. Después de los exámenes iniciales realizados se evidenciaron contusiones óseas a nivel de la tibia y el fémur”.

Sin embargo, desde el club bogotano no dieron una fecha estimada para que Kevin Palacios regrese o si definitivamente no podrá estar durante todos los cuadrangulares.

“El jugador ya inició su proceso de recuperación. Su Incapacidad se determinará según evolución”, cerraron diciendo sobre el atacante de Quibdó, Chocó.

Kevin Palacios viene siendo clave en el andamiaje del entrenador David González, quien ha sacado la mejor versión del chocoano, y quien le ha respondido con cinco goles en la presente Liga BetPlay 2025-I, anotándole a Boyacá Chicó, Once Caldas, Fortaleza, Santa Fe y Águilas Doradas.

Con esta baja se espera que Jhon Emerson Córdoba tome su lugar en el onceno inicialista de Millonarios, ya que tiene características parecidas al '77' de los 'embajadores', y estaría acompañado en el ataque con Neyser Villarreal y posiblemente con Radamel Falcao García.

¿Cuándo juega Millonarios?

El primer partido del grupo B de cuadrangulares será este domingo 1 de junio, a las 4:05 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Luego, en la segunda jornada recibirá a Atlético Nacional, a las 8:15 p.m., el jueves 5 de junio. En su tercera aparición visitará a Once Caldas, el domingo 8 de junio a las 8:20 p.m.

Aún no hay días y horas confirmadas para las cuarta, quinta y sexta jornada, donde Millonarios recibirá a los del 'blanco blanco', visitarán a los 'verdolagas' y cerrarán de locales contra los 'cardenales'.

Cabe recordar que Millonarios finalizó el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2025-I, con 38 puntos, en el segundo puesto, lo que le dio la ventaja deportiva para los cuadrangulares finales, o más conocido como 'el punto invisible'.