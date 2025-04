Junior de Barranquilla vive un momento dulce en la Liga BetPlay I-2025 y eso lo quiere seguir manteniendo este sábado 19 de abril cuando reciba en el estadio Metropolitano aAlianza FC ; en partido que corresponde a la jornada número 15.

Los dirigidos por el venezolano César Farías vuelven a actuar en su casa, el 'Coloso de la Ciudadela', tras tener dos juegos consecutivos en condición de visitantes y en donde a la postre sacaron empates valiosos: 3-3 frente a Pasto y 0-0 contra Tolima.

El elenco de la 'Arenosa' va por más ante los valduparenses para mantenerse en los puestos de privilegio, y de paso, tratar de cerrar con anticipación un lugar en los cuadrangulares finales del campeonato de nuestro país.

Junior en el partido contra Deportivo Pasto. Foto: Colprensa

A qué hora juega HOY Junior vs. Alianza EN VIVO por TV en Liga BetPlay I-2025

En ese orden de ideas, este compromiso entre barranquilleros y 'vallenatos' se llevará a cabo este sábado 19 de abril, y corresponde a la fecha 15 de la Liga I-2025; la pelota rodará en el estadio Metropolitano a partir de las 6:10 de la tarde.

Los fanáticos del Junior y de Alianza FC lo podrán seguir EN VIVO por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano, pero en este portal: www.golcaracol.com, encontrará lo mejor de este compromiso, tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas.

¿Cómo llega Alianza a enfrentar al 'tiburón?

Por el lado de los dirigidos por Hubert Bodhert también presentan resultados positivos: victoria 0-1 sobre Llaneros en Villavicencio, y triunfo por la mínima diferencia en el Armando Maestre Pavajeau sobre el Pasto.

De otro lado hay que indicar que ya le ganaron a Nacional en esta campaña por marcador de 3-2 en tierras valduparenses y esperan hacer lo mismo en Barranquilla contra el 'tiburón'.

Alianza FC visita a Junior en la Liga colombiana.

Opiniones de los protagonistas

La defensa estuvo sólida, firme y no es fácil esta gira, fue bien ardua, pero felizmente nos llevamos dos puntazos en un campeonato que está muy cerrado. No creo que ningún equipo que vaya de primero y que produzca situaciones de gol sea por suerte. Hay creencias y hay circunstancias que tienen un razonamiento que uno debe profundizar más. Este equipo ya tiene seis partidos con más del 60% de posesión y no es fácil en el fútbol colombiano porque es muy parejo2, esas fueron las palabras de Farías, DT de Junior, tras el juego contra Pasto en la capital nariñense.

Junior suma 27 puntos en 14 jornadas, mientras que Alianza FC tiene 19 unidades.