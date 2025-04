Lionel Messi y el día que no quiso recibir el 'MVP' en el Mundial 2014: "qué futbol vieron"

Lionel Messi es una de las estrellas del fútbol mundial y en cada campeonato que juega se lleva los focos; no solo a nivel de clubes sino también en el ámbito de selecciones. En las últimas horas se conoció una anécdota con respecto al '10' de la 'albiceleste' y del Inter Miami; todo sucedió en el Mundial de Brasil 2024.

¿Qué pasó? En el compromiso por los octavos de final con Suiza y que ganó Argentina 1-0 gracias al gol deÁngel Di María , el exfutbolista del Barcelona fue elegido como la figura de la cancha, pero por poco, no acepta el premio. Messi consideró que no se lo merecía, que era para el 'Fideo', y tuvieron que convencerlo.

El encargado de contar esta situación particular con el 'crack' fue el periodista colombiano, Juan Felipe Mejía y quien trabajó como director medios de la FIFA en la Copa del Mundo 2024. En ese tiempo hubo mucha tensión, pero tras varios minutos, Messi accedió a recibir el galardón como 'MVP'.

Lionel Messi, gran figura del fútbol mundial. Foto: Getty

"Cuando llega [Messi], dice: 'Ustedes qué fútbol están viendo, yo no fui el jugador del partido, fue Di María'. Se fue para las duchas y yo con el intercomunicador estallado porque el protocolo era que el jugador termina el partido, se le notifica que era el MVP y pasa a la conferencia de prensa", precisó en entrevista con 'Pulzo'.

Pero ahí no paró todo porque continuó su relato: "Messi no quería y no quería. Yo hablaba con Nicolás Novello, jefe de prensa de Argentina, para que me hiciera el favor y él solo me decía que qué podía hacer, que era 'Leo'. Me tenían estallado el radio, todos los medios lo estaban esperando. Hasta que salió Messi y le dije que por favor lo necesitaba llevar a la conferencia de prensa. Finalmente fue medio molesto y recibió el premio".

Hay que recordar que en el Mundial de Brasil 2014, la Selección Argentina llegó hasta la final pero perdió el título con Alemania en el tiempo extra; Mario Götze marcó el gol para la 'Die Mannschaft' en el mítico estadio de Maracaná.

Pero afortunadamente para la 'albiceleste' pudieron tener revancha, pero en la Copa del Mundo de Catar 2022; logrando el certamen desde el punto blanco del penalti contra la Francia de Kylian Mbappé. Lionel Messi pudo levantar la tan ansiada copa con el combinado de su país y darle una alegría a su gente.