Stiven Barreiro desea que llegue pronto León vs. Monterrey: conocerá a uno de sus ídolos

El calendario de la Liga MX indica que el Club León , que tiene como gran figura a James Rodríguez, deberá enfrentar al Monterrey este domingo 20 de abril. En las 'esmeraldas' el '10' no es el único colombiano, ya que también están Stiven Barreiro, Stiven Mendoza y Édgar Guerra.

En el caso de Barreiro, líder indiscutible en la zaga de las 'esmeraldas', desea con ansias que llegue el juego contra los 'rayados', que es válido por la jornada 17 y todo porque conocerá a uno de sus ídolos en el balompié: Sergio Ramos .

"Sí va a ser un lindo partido, en lo personal voy a tener la oportunidad de conocer a uno de mis ídolos que es Sergio Ramos. La verdad una admiración total, pero nosotros el domingo tenemos una final y hay que ganarla para asegurar la liguilla directa", dijo el central caleño a los medios de comunicación en la antesala del compromiso.

Sergio Ramos marcó su primer gol con los Rayados de Monterrey en la Liga MX. Azael Rodriguez/Getty Images

León viene de caer en la anterior fecha con Cruz Azul, por lo que ahora deberán repuntar contra Monterrey para asegurar un lugar en la liguilla. A las 8:05 de la noche, de Colombia, del domingo 20 de abril, será este partido en el Nou Camp.

"En nuestro grupo siempre va a haber mucho ánimo, todos confiamos en lo que pueda hacer cada uno de nosotros. La verdad es que somos un gran grupo, un gran equipo y grandes seres humanos que sabemos que al final las cosas van a salir bien; por ahí siempre hay baches en lo personal y en lo grupo. Pero lo importante es que confiamos uno en el otro y esperemos que todo vaya a favor de nosotros. El domingo hacer un gran partido y poder ganar".

Otras declaraciones de Stiven Barreiro:

- Su presente en León, le falta el gol

"Trato en cada entrenamiento y partido seguir mejorando, por ahí lo único que me falta es el gol; ojalá me pueda llegar rápido. Agradecido con la confianza que me han dado los profesores y el grupo y nada más que retribuirle esa confianza y gracias a Dios venimos haciendo las cosas".

James Rodríguez junto a Stiven Barreiro, con León. /Getty Images

-La polémica con el Mundial de Clubes

"El grupo ahora está pensando en el torneo local, el tema del Mundial de Clubes se lo dejamos a otras personas que se están encargando de eso; nuestra mentalidad está en el torneo donde debemos mejorar muchas cosas, ya si Infantino dice o no dice, ya se lo dejamos a otras personas. Estamos pensando en el torneo y hacer una buena ligullila, y si es de no es ir al Mundial, una tristeza absoluta, pero hay que salir adelante".

León visita al Querétaro por la jornada 14 de la Liga MX. Foto: Getty