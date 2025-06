A Santiago Mele lo tienen en la mira desde México; hinchas de Junior están alerta

Santiago Mele es una de las figuras del Junior de Barranquilla, equipo que lo ha extrañado en las recientes fechas de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I-2025 por estar con la Selección Uruguay en las Eliminatorias. Mientras el guardameta termina su periplo con la 'celeste', su nombre no ha parado de ser mencionado en México y todo porque un equipo lo quiere contratar; en el 'tiburón' están alertas.

Y es que Mele, de 27 años, partido tras partido con los 'rojiblancos' ha demostrado de qué está hecho bajo los tres palos, es un líder en el pórtico y esas cualidades han llevado a queMonterrey lo quiera incorporar a sus filas. Los 'rayados' lo tienen en la mira desde hace rato y tratarán de apurar todo porque les gustaría tenerlo para el Mundial de Clubes, certamen en el que estarán este mes de junio en los Estados Unidos. Eso sí, si no lo logran para este certamen buscarán registrarlo para el Apertura MX.

Dicha información la suministró en las últimas horas el diario 'Medio Tiempo', indicando que el plazo para la inscripción de futbolistas para el Mundial de Clubes vence este martes 10 de junio y por eso la urgencia de las negociaciones y en caso de que se concrete el fichaje, agilizar todo el papeleo para que pueda hacer parte de los viajeros a territorio estadounidense.

Santiago Mele, arquero del Junior de Barranquilla. Foto: oficial del Junior de Barranquilla

"La directiva albiazul ha intensificado las negociaciones en los últimos días, al grado de que el fichaje se encuentra en una etapa avanzada, aunque aún no está completamente cerrado. La prioridad del club es concretarlo cuanto antes, ya que buscan registrarlo a tiempo para el Mundial de Clubes 2025", se leyó. Y aclaran a continuación: "En caso de que no se logre cerrar la operación antes del 10 de junio, Mele deberá esperar su debut en la Liga MX hasta el Apertura 2025. Aunque esto no frenaría el fichaje, sí modificaría los planes iniciales de 'Rayados'".

Publicidad

Mele llegó a Junior de Barranquilla para el segundo semestre del 2023 y desde el primer día se ganó su lugar en la titular, consolidándose en el pórtico. Salió campeón con el 'tiburón' en la Liga II-2023 y hoy día es uno de los jugadores más queridos por los hinchas del elenco 'currambero'.

Estos los números de Santiago Mele con Junior en lo que va del 2025:

Santiago Mele y sus números del 2025 con Junior de Barranquilla. Sofa Score