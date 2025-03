"Al 'Piripi' Osma lo oí cantando antes del entreno; ya después le dio esa picada en el pecho"

En Colombia aún se sienten voces de solidaridad y pesar por la prematura muerte en Ecuador de Armando 'Piripi' Osma , quien fue futbolista profesional de clubes como Bucaramanga, Cali y Millonarios , entre otros; y técnico del propio equipo 'leopardo', del Bogotá FC, Aucas y América de Quito, del vecino país, y asistente en La Equidad, Tolima y de la Selección Ecuador, en todos junto a Luis Fernando Suárez.

El santandereano, de 63 años, estaba trabajando en el equipo La Unión, de la B ecuatoriana, y junto a él se encontraba el preparador físico vallecaucano Javier Carlos Zapata, quien le contó a Gol Caracol cómo fueron esos últimos minutos del otrora atacante.

"No teníamos ninguna alerta de algo con el 'profe'. El viernes llegamos a desayunar al lugar de entrenamiento a las 7:30 a.m., se tomó su café, hablamos un rato, esperamos al grupo de jugadores, pasamos a la cancha y comenzó a preparar todo allí. El 'profe' estaba cantando, la jornada fue muy dinámica y alegre, estuvimos haciendo juegos. En la parte final, cuando hicimos el último bloque, el 'profe' Osma comienza a sentir un dolor en el pecho", inició Zapata, quien se notó dolido por el desenlace final de lo sucedido.

El PF colombiano continuó con su relato y agregó que "el maestro, como le decía yo, se sintió además acalorado, le preguntamos qué le pasaba, y él dijo que nada. Siguió con el entreno, pero cinco minutos después se hizo a un costado de la cancha. Veo yo que que se comenzó a quitar la camisa, la chaqueta y ahí fue nuestro médico a revisarlo. Se toma la decisión de llevarlo a la clínica, el 'profe' me dijo que terminara con el trabajo, él se va para la clínica y luego nos contaron de su deceso, lastimosamente".

En poco tiempo, Osma y Zapata establecieron una relación cercana, vivían en el mismo hotel, iban juntos a las prácticas y estaban tratando de consolidar un proyecto que llevara al ascenso a La Unión.

"Fueron demasiadas cosas las que me impresionaron del 'profe' Osma. Ese carisma para trabajar, esa entrega, esa lucha, esa organización. Era evidente ese amor por su familia, esa lucha por siempre para salir adelante y me mostró ser un hombre leal. Fueron muchas las anécdotas que el 'profe' me contó, me hacía reír y le aprendí demasiado", finalizó el profesor Zapata, quien estará en las próximas horas en Cali para darle el último adiós a un personaje del fútbol colombiano como lo fue Armando 'Piripi' Osma.

