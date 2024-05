Alberto Gamero: "No estoy agotado; con más responsabilidad de sacar a Millonarios adelante"

Millonarios creó las mayores oportunidades de gol, pero no definió y eso le costó la derrota 0-1 a manos del Bucaramanga, en el estadio El Campín. El resultado contra el 'leopardo' dejó a los dirigidos por Alberto Gamero en el último lugar del Grupo A, que ahora comanda el Deportivo Pereira.

Luego del compromiso en la capital de la República, el DT samario al servicio del 'embajador', dejó sus impresiones en rueda de prensa.

"Indudablemente que los planteamientos, cuando el rival lo hace y nos hace un gol, se ven buenos y fue bueno. Tuvimos posibilidades de hacer un gol y no lo hicimos; sabíamos que íbamos a encontrar espacios, bandas, y hubo momentos que lo hicimos. No definimos, y en un gol, como se dice, de otro partido, en todo el ángulo, se llevan la victoria. El fútbol es hacer un un gol más que el oponente, eso lo hizo el Bucaramanga, se defendió bien y después del gol no encontramos esas posibilidades que la tuvimos, pero no pudimos empatar el partido", dijo de entrada en su intervención con los medios de comunicación.

Gamero se refirió a las opciones claras de gol que fallaron sus dirigidos y que deben mejorar en este aspecto para los que partidos que vienen.

"Lo que uno más tiene que insistir es que el equipo llegue, sino nos damos cuenta el gol viene de un extremo de afuera hacia adentro, se resbaló Alfonzo y la mete dentro del ángulo. Lo que uno más intenta es trabajar para llegar a gol, ya la definición se trabaja en la parte psicológica, se está trabajando, pero este es un caso donde nosotros tenemos que buscar la fórmula. Hoy (domingo) tuvimos un par de jugadores terminando como Brochero y Carvajal, son jugadores jóvenes que van a aprender y mejorar. Se va a seguir trabajando e insistiendo en la definición. Bucaramanga antes del gol no nos había llegado claro, habíamos llegado nosotros, después del gol se defendió bien y comenzó a contragolpearnos", agregó el DT samario.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

- ¿La energía en Millonarios se acabó?

"La energía mía, no. Yo no puedo acabar una energía cuando yo veo a un Millonarios como el que terminó hoy (domingo), no es solamente a veces el ganar, el ganar, el ganar, también tenemos que ver qué tiene Millonarios hoy. Completamos con estos dos jugadores, siete lesionados de los mayores. A mí, al contrario, me da satisfacción y muchas ganas de llegar mañana a trabajar, porque de dónde se aprende, es de las derrotas. Hemos tenido momentos dulces, bonitos, donde nos nos da tiempo de aprender y mejorar, y nosotros, el ser humano aprende, y lo estamos aprendiendo. Por parte mía, la energía no se acaba y yo veo que al equipo las energías no se le han acabado. No estoy agotado, con mucha más responsabilidad y de sacar este equipo adelante".

- El tema de las lesiones en Millonarios

"Al que de pronto veo más cercano es a Giordana, lo de 'Leo' Castro, no está haciendo campo todavía, y lo de Cataño, ustedes saben la operación. Hoy (domingo) el médico me da lo de Steven Vega, esguince de rodilla derecha, se le hará resonancia para ver la severidad de la lesión, y lo de Jhoan (Hernández), contusión planta del pie izquierdo sobre la fascia plantar; me dice el médico que no van a estar para el día miércoles, y seguramente para el próximo partido tampoco. Esto les duele a todos, porque son jugadores que están con gran ilusión".

- Se viene la segunda vuelta de los cuadrangulares

"No hemos encontrado como esa vuelta de encontrar alternativas mejores, estamos en esa alternativa en esta Liga, vamos a comenzar una segunda vuelta y creo que todos tenemos posibilidades". Sabemos que va a ser un partido definitivo para nosotros, como lo va a ser para ellos (Bucaramanga).