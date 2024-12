Alberto Gamero no le dio bola a la pelea en el final del clásico Millonarios vs. Santa Fe

El final entre Millonarios y Santa Fe no fue el esperado, luego de que los jugadores terminaran en un conato de bronca dentro del terreno de juego y que se trasladó a los camerinos, una vez culminó el encuentro. Uno de los hombres, que desde el principio hizo un llamado a la calma fue Alberto Gamero.

Justamente fue el entrenador samario quien en rueda de prensa se refirió a lo sucedido y dio un parte de tranquilidad, ante una posible sanción, teniendo en cuenta que el próximo domingo, el ‘embajador’ se juega el paso a la final frente al Deportivo Pasto, en La Libertad.

"Lo que nosotros queremos es la paz en el fútbol, nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Clásico es clásico, yo creo que no va a haber repercusiones de nada. Son peleas normales de un clásico, después habrá tranquilidad para ellos y para nosotros", fueron las palabras que Gamero.

A su lado estuvo Mackalister Silva, quien a la hora de ser cuestionado por esta acción, contó cómo vivió la situación: “Yo tampoco sé qué pasó. Yo estaba en la cancha aún y no sé lo que sucedió después, fui uno de los últimos en entrar al camerino”.

Ya en el juego, Millonarios consiguió un punto, en El Campín, luego de igualar 1-1 frente a Santa Fe, en la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Con este resultado, aunque cedió terreno con Nacional, sigue dependiendo de sí mismo para clasificar a la final.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Santa Fe, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

“Nos hacen el gol a los cuatro minutos del segundo tiempo. Estaba toda mi línea defensiva y ese gol fue muy rápido, desde ese momento no encontrábamos el balón bien. Quedamos en un mundo de nerviosismo, después buscamos el resultado pero no se nos dio”, comentó sobre lo vivido en el segundo tiempo, donde a los azules no se les vio cómodos sobre el terreno de juego.

Una de las grandes sorpresas fue que en el entretiempo, Falcao García se fue al camerino y fue sustituido. El DT de Millonarios contó qué pasó con ‘El Tigre’: “Falcao es una persona de mucha experiencia, sabe de sus dolores y él pidió salir porque tenía cargado el músculo. Seguramente si seguía iba a tener una lesión, porque conociéndolo él estará contra Pasto”.

Para terminar, dio un mensaje de tranquilidad para todos los hinchas, pensando en el próximo juego: “Este punto nos permite seguir soñando, dependemos de nosotros mismos y queda este grupo abierto, tanto para nosotros como para Nacional”.