"Santa Fe no tira para atrás; Millonarios quiso disputar y disputamos, por eso la pelea"

Daniel Torres, acompañado de Pablo Peirano, hablaron en rueda de prensa tras el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe , hablando específicamente de lo que fue el 'tenso' momento en el que varios jugadores tuvieron su ‘encontrón’; tanto, que siguieron en pleito camino hacia los camerinos.

“La verdad, éramos más los que estábamos influyendo para que no pasara nada, de alguien que se enojó, que quedó cara a cara, pero son cosas de momentos. Es importante que ahí estemos todos separando y cuando se enfrentan los futbolistas que quede una discusión corta y nada más. Después ahí en la salida, que es un poco angosta, pero son cosas que no pasaron a mayores”, dijo el entrenador de Santa Fe, respondiendo a las causas que terminaron en todo.

No obstante, la versión de Torres fue un poco más detallada, teniendo en cuenta que él estaba dentro del campo y vio de primera mano cómo sucedieron todas las cosas: “El partido tranquilo cambia realmente cuando el juego se pone en control nuestro y a punto de ganarlo. Es muy fácil sonreír y jugar bonito cuando se va ganando, pero cuando se tiene el peligro de ese nerviosismo de estar a punto de perder el partido es diferente y ante ello Santa Fe no tira para atrás. Ellos quisieron disputar y se lo disputamos y por eso se dio la pelea como terminó”.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Santa Fe, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

*Otras declaraciones de Pablo Peirano, sobre el partido:

¿Qué sensación le queda de la igualdad?

“El partido pasado, cuando se nos fue el triunfo sobre el final, tuvimos una buena participación y habíamos mejorado en comparación con las anteriores actuaciones. Este partido con Millonarios fue jugado de una manera emocional más intensa y el punto nos queda la sensación de que estábamos más cerca de los tres puntos que del empate por el partido que hicimos. Reconforta por el momento, pero queda la sensación que lo pudimos ganar”.

¿Qué le ve a Edward López?

“Edward López, cuando lo vi en América, a mí me gustan mucho los jugadores que me cumplen más de una función dentro de la cancha. Él lo que me da es que, en las posiciones en la que la voy a colocar, comprende lo que está sucediendo, aparte físicamente es un atleta. Interpreta muy bien, es muy sacrificado por el juego, por los compañeros. No para de insistir, a veces está más preciso, otras veces no, pero yo eso lo valoro mucho y es lo que yo premio; premio a ese jugador que continuamente está insistiendo y que está aportando en el lugar que le toque. Lo pongo de carrilero, de punta, de volante y no me hace una observación y lo hace muy bien. Me da tranquilidad porque se entrega”.